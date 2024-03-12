Türk toplumunun birlik ve beraberliği Köln Başkonsolosluğu'nda vurgulandı

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu resmi konutunda düzenlenen iftar programında Almanya'daki Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin önemi vurgulandı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ile Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya'nın ev sahipliğinde iftar programı düzenlendi.

Başkonsolos Turhan Kaya, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye'de meydana gelen depremin yaralarının el birliğiyle sarılıp, acıların üstesinden el birliğiyle gelinmeye çalışıldığını belirterek, birlikteliğin gücünü bu depremle daha yakından hissettiklerini söyledi.

Özellikle Almanya'daki Türk toplumu olarak bu birlikteliğe özellikle ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Kaya, "Çeşitli sınamalarla karşı karşıyayız. Bitmek bilmeyen yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık her seviyede devam ediyor. Buna yeni düşmanlıklar da ekleniyor. İslam düşmanlığı, son dönemlerde yükselişe geçti. Uluslararası gelişmeler buradaki toplumumuzu da etkiliyor." ifadesini kullandı.

Yabancı düşmanlığıyla mücadelenin önemine işaret eden Kaya, hangi kesimden olunursa olunsun burada yaşayan Türk toplumu için birlikteliğin çok önemli olduğunun altını çizdi.