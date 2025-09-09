Türk Müteahhitler Pakistan'da 3,5 Milyar Dolarlık Proje Üstlendi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türk müteahhitlik firmaları, Pakistan'da çoğunluğu ulaştırma, konut ve enerji altyapısında olmak üzere yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde 72 büyük projeyi başarıyla üstlenmiştir." dedi.

Güler, İslamabad'da düzenlenen "Türkiye- Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu" (KEK) 16. Dönem Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Güler, müstesna ilişkilere sahip olunan Pakistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Güler, Pakistan'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) toplantısında ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında önemli kararlar alındığını hatırlattı.

Bugünkü toplantıda ise liderler tarafından onaylanan kararları gözden geçirdiklerini ifade eden Güler, şunları söyledi:

"İkili ticaret rakamlarımıza bakarsak, geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 1,4 milyar doları aşmış ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artış göstermiştir. Bu rakamlar, daha yüksek seviyelere ulaşmak için her iki tarafın da daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Amacımız, mal ve hizmet ticaretini, yatırımları sürdürülebilir, dengeli ve düzenli bir şekilde artırarak gerçek potansiyelimize ulaşmaktır. Liderlerimizin ortaya koyduğu 5 milyar dolar ticaret hedefini en kısa zamanda gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

"İşbirliğimizi derinleştirmeye kararlıyız"

Yaşar Güler, 2023'te yürürlüğe giren Mal Ticareti Anlaşması'nın ticarete ivme kazandırdığını vurguladı.

Bundan sonraki süreçte bu anlaşmayı hizmetler, yatırımlar ve e-ticaret gibi çeşitli sektörleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi beklediklerini söyleyen Güler, işbirliğinin, sadece ticaretle sınırlı olmadığını dile getirdi.

Birçok konuda işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade eden Güler, "Savunma sanayi, temiz enerji, gıda ve tarım teknolojileri, turizm, sivil havacılık, bilişim ve iletişim teknolojileri, eğitim, lojistik, gemi inşası ve bakımı, helal endüstri ile film ve televizyon dizilerinde ortak yapım ve yayıncılık gibi muhtelif hizmet sektörlerinde işbirliğimizi derinleştirmeye kararlıyız." diye konuştu.

Türk şirketlerinin Pakistan'da doğrudan yatırımlarının 2 milyar doları aşmasının, Pakistan ekonomisine duydukları güvenin açık bir göstergesi olduğunu dile getiren Güler, önde gelen Türk firmalarının binlerce kişilik istihdam oluşturarak Pakistan ekonomisine önemli katkı sağladığını aktardı.

Türkiye ve Pakistan'ın küresel meselelerde her zaman omuz omuza durduğunu ifade eden Güler, ortaklığın en güçlü alanlarından birinin savunma sanayisi olduğunu kaydetti.

"Çok daha ileriye taşıyabiliriz"

Bakan Güler, MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen ilk gemi olan PNS BABÜR'ün 2023'ün Eylül ayında Pakistan donanmasına katıldığını anımsattı.

Diğer üç geminin de en kısa zamanda teslim edilmesinin planlandığını belirten Güler, Pakistan'dan da Super Mushshak eğitim uçaklarının tedarik edildiğini dile getirdi.

Bu örneklerin iki ülkenin güvenliğine dair ortak kararlılığı gösterdiğini belirten Güler, öne çıkan bir diğer işbirliği alanının da müteahhitlik sektörü olduğunu anlattı. Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk müteahhitlik firmaları, Pakistan'da çoğunluğu ulaştırma, konut ve enerji altyapısında olmak üzere yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde 72 büyük projeyi başarıyla üstlenmiştir. İlişkilerimizi derinleştirmeye yönelik güçlü iradeye sahip olmamız, firmalarımızı cesaretlendirecektir. Ticaretimizi enerji, madencilik, turizm, altyapı ve müteahhitlik gibi alanlarda çeşitlendirerek çok daha ileriye taşıyabiliriz."

"Somut kararlar doğurmasından memnuniyet duyuyorum"

İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin hak ettiği seviyeye ulaşması gerektiğini söyleyen Güler, bu doğrultuda yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve hızla uygulamaya koyulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Teknik heyetlerin titiz çalışmasıyla hazırlanan KEK Protokolü'nün, önümüzdeki dönemde hangi alanlara yoğunlaşılması gerektiğini açıkça gösterdiğini vurgulayan Güler, şunları paylaştı:

"Bu protokol çerçevesinde, ticaret, ulaştırma, enerji, sanayi, KOBİ'ler, tarım, finans, eğitim, medya, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, kültür ve sosyal hizmetler gibi alanları kapsayan işbirliği başlıkları üzerinden karşılıklı anlayış ve ortak çıkarlarımızı güçlendirerek işbirliğimizi daha da geliştireceğiz. Bu toplantının düzenlenmesine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyor, bu ziyaretin Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik somut kararlar doğurmasından memnuniyet duyuyorum."