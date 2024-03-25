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Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemeği Dağıtıyor

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Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan ayının ilk gününden itibaren ihtiyaç sahipleri, yaşlılar ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşlar ile hastane önünde bekleyen hasta yakınlarına her gün iftar yemeği ulaştırıyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Türk Kızılay Aşevi'nde ramazan ayı boyunca günde 4 çeşit sıcak yemek hazırlanıyor.

Hazırlanan yemeklerle bakıma muhtaç yaşlılara, hasta ve engelliler ile depremzede ailelere, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisi önünde bekleyen hasta ve hasta yakınlarına iftar veriliyor.

Sıcak yemekleri, Türk Kızılay personeli ve gönüllüler dağıtıyor.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Başkanı Mesut Işık, AA muhabirine, bu çabaların, toplumsal dayanışmanın gücünü gösterdiğini belirterek, ramazan ayı hazırlıklarına çok önceden başladıklarını söyledi.

"Yemeğini yapamayan bakıma muhtaç yaşlılarımıza, hasta ve engelliler ile depremzede ailelerimize, Diyarbakır merkezde 3 büyük hastanemizde acil servis önünde bekleyen hasta ve hasta yakınlarına iftar yemeği ulaştırıyoruz. Her gün 2 bin 500 kişilik yemek çıkarıyoruz." diyen Işık, bu hizmeti sağlayacak kapasitede ve modern bir aşevine sahip olduklarını belirtti.

Işık, profesyonel ekipler tarafından, gönüllülerin de desteğiyle yemeklerin hazırlandığını ifade ederek, özenle hazırlanan yemekleri iftar sofralarına ulaştırdıklarını aktardı.

Depremin ilk anından itibaren de yoğun bir faaliyet yürüttüklerini anımsatan Işık, 50 bin kişilik yemek hazırlayarak barınma alanlarındaki depremzede ailelere ulaştırdıklarını hatırlattı.

Işık, bugüne kadar da yemeğini yapamayacak durumda olan depremzede ailelere yemek hizmetini sürdürdüklerini belirtti.

Konteyner kentte kalan depremzedeler için de farklı uygulamalarının olduğunu dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Konteyner kentte kalan 130'a yakın ailemize her ay 3 bin liralık nakdi yardım yapıyoruz. Bu ailelerimiz kendi yemeklerini kendileri yapmak istiyorlar. AFAD kendilerine gıda yardımında bulunuyor, biz de nakdi destek sunuyoruz. Evi yıkılan 50 ailemize de depremin yaşandığı ilk günden beri her ay 3 bin liralık nakdi yardımda bulunuyoruz."

Işık, gönüllülerin bu yardım faaliyetlerinde büyük emeklerinin olduğunu vurgulayarak, 3 bin 400'e yakın gönüllünün bu yardım faaliyetlerine büyük katkı sunduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Kızılay Güncel Haberler

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