Türk Kızılay Bolu Şubesi ramazanda 3 bin gıda kolisi dağıtacak

Türk Kızılay Bolu Şubesince ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 3 bin gıda kolisi dağıtımı yapılacak.

Ramazana sayılı günler kala Kızılay gönüllülerince hazırlanan gıda kolileri, ihtiyacı bulunan vatandaşlara dağıtılmak üzere depolara kaldırıldı.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu sene de dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkese gıda kolisi, giyim ve yemek yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.

Ramazan öncesi çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Kınacı, "Ramazanda vatandaşımıza 2 bin 500 ile 3 bin arasında gıda kolisi dağıtmayı planlıyoruz. Şu an için müracaatlarını aldık. Sayı olarak binlere gelmek üzereyiz." dedi.

Kınacı, son 2 yıldır salgın nedeniyle iftar çadırı kuramadıklarını belirterek, "İftar yemeklerini sefer taslarıyla evlere götürmüştük. Bu yıl yine ihtiyaç sahiplerine Bolu Öğretmenevi'nde yaklaşık 800 kişilik iftar vereceğiz. Ayrıca 350 kişinin de evlerine sefer tasıyla yemek götüreceğiz. Hayırseverlerin yardımı ve destekleriyle vatandaşlarımızı iftarla buluşturmuş olacağız." şeklinde konuştu.