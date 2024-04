Türk Kadın Akademisyen Afrika'da Motosikletle Geziyor

Türk kadın akademisyen ve motosikletli gezgin Asil Özbay, Afrika'da şimdiye kadar 12 ülkeden geçtiğini belirterek, kıtaya yaptığı yolculuğun kendisini keşfetmesini sağladığını söyledi.

Aynı zamanda İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyen olan Özbay, hem dünyayı motoruyla geziyor hem de akademik kariyerine devam ediyor.

Dünya turu kapsamında Senegal'e gelen Özbay, AA muhabirine, kıtadaki deneyimlerini ve yol hikayelerini anlattı.

Özbay, dünyayı gezmenin çocukluk hayali olduğunu belirterek, şu ana kadar motosikletiyle 50'ye yakın ülkeye gittiğini dile getirdi.

Bugüne kadar gezdiği coğrafyalarda unutulmaz anlar yaşadığını vurgulayan Özbay, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da seyahat, fiziki şartlar itibarıyla çok kolay ama Afrika'daki sürüş keyfi bambaşka çünkü her ülke birbirinden çok farklı. Hala kabilelerin, etnik grupların varlığını görmek çok değerli. Mesela, Masai Mara kabilesiyle kaldığım seyahat eşsiz bir deneyimdi. Bunun yanı sıra Moğolistan çok ilginçti çünkü metrekareye düşen insan sayısının en az olduğu yerlerden birisi. O boşluk hissi, bana bambaşka bakış açısı kazandırdı. İran da keza bende çok iz bıraktı. Oysa bize dayatılan ön yargılar nedeniyle çok mesafeli olduğum hatta korktuğum bir yerdi ama kendimi adeta evimde gibi hissettim."

Özbay, bir kadın olarak yaklaşık 2 yıldır tek başına Afrika'yı gezdiğinin altını çizerek, bu süreçte güvenlikle ilgili ciddi sıkıntılar yaşamadığını söyledi.

Kıtada fiziki şartlar itibarıyla motosikletle yol almanın iklim nedeniyle zorlayıcı olduğuna dikkati çeken Özbay, şöyle devam etti:

" Afrika'da seyahatin en zor kısmı, iklim çünkü hep yaz ve sıcaklık neredeyse daima 40 derece üzeri. Çöl sürüşlerinde 45 dereceleri aştığı oldu. Sadece iklimle mücadele ettim diyebilirim. O sıcağın altında tam ekipman kaskım, ceketim, eldivenimle sürüş yapıyorum. Ama Afrika'nın zorluklarıyla bana sunduklarını karşılaştırdığımda tabii bana kattığı, kazandırdığı şeyler ağır basıyor. Bu kıta resmen hayatıma yön verdi diyebilirim, 12. ülkemdeyim. Afrika, benim için keşif yolculuğu oldu."

Özbay, Senegal rotasının da güzel geçtiğini belirterek, kendisine bu ülke konusunda her türlü desteği sunan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'a da özellikle teşekkür ettiğini dile getirdi.

"Yoldayken de öğrencilerimden hiç kopmuyorum"

Özbay, motoruyla kıtaları aşarken bir yandan da ders vermeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yoldayken de öğrencilerimden hiç kopmuyorum. Önceden kalacağım yeri ve interneti ayarlıyorum ve her hafta sorunsuz şekilde derslerimi uzaktan işliyorum. "Dünyadan notlar" dersimizde her hafta uzman bir ismi ağırlıyoruz. Bu dersin en büyük kazanımı da her öğrencimin 1. sınıfın sonunda bir pasaportu oluyor. Farklı coğrafyalara ilişkin ön yargıları yıkılıyor. Olabildiğince dünyayı tanıtmaya çalışıyoruz."

Özbay, Senegal ile başladığı Batı Afrika'da Gambiya, Gine ve Gana'yı geçerek Kuzey Afrika gezisine devam etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Orta Afrika'da da görmek istediği bazı ülkeler bulunduğunu vurgulayan Özbay, "Amacım, çok ülke görmek değil aslında, belki bir köyde 1 yıl kalacağım. Benim için seyahat, kendi parçalarımı bulma yolculuğu. Tam anlamıyla planlanmış bir rotam yok. Yol nereye götürürse oradan devam edeceğim." diye konuştu.

Halihazırda "Anın içinde rutinin dışında" başlıklı bir kitabı bulunan Özbay, yolculuğunu tamamladığında yeni yol hikayelerini de aktarmak istediğini belirterek, "Neredeyse 20 yıldır seyahat ediyorum artık farklı bir şey yapmak istiyorum. Toplumsal bir projede yer almayı çok istiyorum. Başkaları için emek vermeye hazır olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.