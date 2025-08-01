TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Hükümetin Son Teklifi Olumluya Yakın

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, TES-İŞ (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) önünde yaptığı açıklamada, "Hükümetin son teklifi yüzde yüz olumlu değil ama olumluya yakın" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Atalay, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Merkezi önünde görüşmeye ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmenin 4 saate yakın sürdüğünü belirtti. Kendilerine son sunulan teklifin yüzde 24,11 olduğunu, buna katılmadıklarını, çarşamba günü kendi kanaatlerini açıkladıklarını hatırlatan Atalay, "Bizim talebimiz, ikinci altı ay için 16,57 idi. Yani gerçekleşen enflasyon bu düzeydeydi. Bir sürü laf oldu, yazılar, imzalar derken, hem kamuoyu hem işçi kafası karıştı. Bu akşam dört saatlik görüşmede bize yeni bir teklif sundular. Kamuoyunun bildiği gibi, Bakan'ın (Vedat Işıkhan) açıklamasında 1400 lira gibi bir ücret vardı. Üzerine 40 lira, sonra genel yüzde 7 ve ardından yüzde 3. Mart ayından sonra ocakla arada oluşan 3,68'lik bir kayıp var. Bunları daha önce de konuşmuştuk ve elimizde belge de vardı. Ama Bakan'ın açıklamasında bunlara yer verilmedi" dedi.

ARKADAŞLARIMIZ TEKLİFİ KABUL EDERSE BAKANLIĞA İLETECEĞİZ

Atalay, sözlerine şöyle devam etti:

"11'le ilgili bir eksiklik var, 11 ile 5,57 arasında bir fark söz konusu. Şimdi onların bize sunduğu son teklifi yukarıda başkanların tamamı bekliyor. TÜHİS adına Şerafettin Bey, Bakan adına bakan yurt dışında olduğu için, bakan yardımcısını çağırdılar. Biz de iki arkadaşımızla birlikte tutanağı almak için oradaydık. Onlar da paraf ettiler. Bu bir tutanak. Dediler ki, 'Bakan yarın dönecek'. Ben arkadaşlara şunu söyleyeceğim, 'Ben aynı noktadayım. Gidin sendikalarınıza, işçilerinize bu son teklifi anlatın. Eğer arkadaşlarımız bu teklifi kabul ederse, memnunlarsa, cumartesi gününe kadar bize bildirin. Biz de Bakanlığa iletelim."

Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüşmedeki teklife ilişkin, "Evvela şunu anlatayım, 11 açtık ama 16,57'yi bulamadık. Yakın bir rakam. Şimdi arkadaşlar bunu bir görsün. Çünkü kararı onlar verecek. Ben dün de söyledim, halkın, üyelerin, kabul etmediği bir şeye ben imza atmam. Kararı işçiler, sendika üyeleri verecek. Yarın gidip üyelerine, sendikalarına anlatsınlar. Yetkili olanlar onlar. Benim imza yetkim bu sene için var ama önce evin sahibine, yani işçiye anlatmam gerekiyor. Ondan sonra yarın anlatsınlar. Eğer bir problem yoksa tamam. Yoksa, 'Kabul etmiyoruz' der çıkarız bu işin içinden" ifadelerini kullandı.

'BU SON TEKLİF'

Hükümetin son teklifinin kendileri için olumlu olup olmadığını değerlendiren Atalay, "Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Neticede kararı verecek olanlar arkadaşlarımız, sendikalar. Ben burada yanlış bir şey söylememek için dikkat ediyorum. Karar onlarındır. Ben onların kararına uyarım. Evet, arkadaşlarımız yarın üyelerine ve sendikalarına gidecek. Derlerse ki 'bir problem yok', biz de Bakanlığa 'tamam' diyeceğiz. Problem varsa 'yapmıyoruz' diyeceğiz. Bu son teklif. Bir daha görüşme olmayacak" diye konuştu.

Atalay, bu gece bir karar çıkıp çıkmayacağına dair, "Bu akşam yaşananları arkadaşlara anlatacağız. Onlar da kendi üyelerine soracaklar. Karar verildikten sonra yönetim burada. Kararı verecek olan üye ve işçilerdir. Cumartesi gününe kadar ya olur, ya olmaz. İkisinden biri." değerlendirmesini yaptı.

'GREVİN ERTELENMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ'

Türkiye Maden İşçileri Sendikasının grev kararının, 'milli güvenliği bozucu nitelikte' görüldüğü için 60 gün süreyle ertelenmesine ilişkin Atalay, "Üyelerimiz ne diyorsa yola onlarla devam ederiz. Ben bugün grev ertelemesini doğru bulmuyorum. Anayasa Mahkemesi kararı da var, 'yapamazsınız' diyor. Ama maalesef grev ertelendi. Bu ülkede böyle bir sistem var" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklamasının ardından teklifi değerlendirmek için sendika başkanları ile TES-İŞ'te toplantıya gitti.