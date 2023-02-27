TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan 'kömür değil ömür' diyen madencilere teşekkür Açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılan madencilere teşekkür ederek, "On bine yakın maden işçisi, yüzlerce kişiyi enkaz altından kurtardı. Gösterdikleri kahramanlıkla bir kez daha gönülleri fetheden madencilerin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin örgütlü en büyük yapılarından biri olarak depremin hemen ardından "kriz masası" kurduklarını belirterek, bölgede arama-kurtarma başta olmak üzere yardım çalışmalarına en kısa sürede başladıklarını vurguladı.

"Yerli-yabancı tüm ekiplere şükranlarımı sunuyorum"

Koordinasyonu ve yardımlaşmayı üst seviyeye taşımak için Türkiye-AB Karma İstişare Komitesinin (KİK) üyeleri olarak acil ihtiyaç malzemelerini belirleyip deprem bölgesine hareket ettiklerini dile getiren Atalay, şöyle konuştu:

"Depremden etkilenen illeri gezerek yıkımın boyutunu net bir şekilde gördük. Arama-kurtarma çalışmalarının daha etkin yürütülmesi için bu konuda deneyimli olan madencilerin bölgeye gelmesi önem arz ediyordu. Bu süreçte Türkiye Maden İş ve Genel Maden İş sendikalarımıza üye madenciler, Zonguldak, Soma ve Tunçbilek başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelerek arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından 'kömür için değil, ömür için' diyerek deprem bölgesine gelen on bine yakın maden işçisi, yüzlerce kişiyi enkaz altından kurtardı. Gösterdikleri kahramanlıkla bir kez daha gönülleri fetheden madencilerin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Maden işçileri gibi fedakarca arama-kurtarma çalışmalarını katılan yerli-yabancı tüm ekiplere milletimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."

"Şimdi birlik olup yaraları sarma vakti"

Atalay, TÜRK-İŞ ve bağlı sendikalarının deprem bölgesine yaptığı yardım tutarının 50 milyon lirayı geçtiğini belirterek, 5 bine yakın depremzedeyi sendikalarına ait otel ve misafirhanelerde ağırladıklarını söyledi.

Bölgeye yardım ve desteklerinin kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Şimdi birlik olup yaraları sarmanın vakti. Deprem bölgesinde hayatın en kısa sürede normale dönmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü çok büyük bir felaket ve yıkımla karşı karşıyayız. Bundan ders alıp, geleceği tasarlamayız. Yapılan hataları görmezden gelirsek, daha büyük felaketlerle karşılaşırız. Türkiye bir deprem ülkesi ve deprem gerçeğini hiçbir zaman akılımızdan çıkartmamalıyız. Bilim insanları başta İstanbul olmak üzere çeşitli yerlerdeki olası depremlere dikkati çekiyor. Başta yetkililer olmak üzere herkes bu uyarıların gerektirdiği tedbirleri biran evvel almalı."