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Türk Firmaları Şam Fuarı'nda Suriye Pazarına Yatırım Fırsatlarını Değerlendiriyor

Türk Firmaları Şam Fuarı'nda Suriye Pazarına Yatırım Fırsatlarını Değerlendiriyor
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Türk firmaları, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda 33 stantla yer alıyor; inşaat, gıda, enerji gibi sektörlerde Suriyeli iş insanlarıyla ticaret ve yatırım görüşmeleri yapıyor. Bazı zorluklara rağmen, Türk ürünlerine ilgi yoğun ve firmalar pazarda güçlenmeyi hedefliyor.

Türk firmaları, Suriye'de 26 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı'na yoğun ilgi gösteriyor.

Üretim ve tedarik kapasitesinin Suriye pazarında tanıtıldığı fuarda, inşaat, gıda, kimya, teknoloji, enerji ve sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Türk firmaları, 33 stantta ürün ve hizmetlerini sergiliyor.

Organizasyon kapsamında fuarda yer alan firmalar, Suriyeli iş insanları ve alıcılarla görüşerek ticaret ve yatırım imkanlarını değerlendiriyor.

Fuara katılan ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Basri Aral, fuara Suriye'deki yatırım fırsatlarını incelemek amacıyla geldiklerini aktararak ülkede otomotiv, gıda ve diğer sektörlerde yatırıma açık alanlar bulunduğunu söyledi.

Fuar kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Aral, "Türkiye'deki tüm iş adamları için, tüm sanayiciler için burada ciddi fırsatlar var." dedi.

Suriye'de ulaşım, konaklama, iş gücü ve mevzuat gibi bazı alanlarda zorluklar bulunduğuna dikkati çeken Aral, bu sorunların aşılabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Aral, Türk iş insanlarının Suriye pazarını yakından incelemesi gerektiğini, otomotiv sektöründe gerekli araştırmaları yaptıklarını ve gelecek yıllarda ülkede faaliyet göstermeye yönelik planlamalar yaptıklarını kaydetti.

Türk firmaları pazardaki varlıklarını güçlendirmeyi hedefliyor

Su armatürleri üreten bir firmanın yetkilisi Şiyar Ceylan da Şam Uluslararası Fuarı'na dördüncü kez katıldıklarını söyledi.

Fuara katılmalarındaki temel amacın Suriye'deki pazarlarını genişletmek olduğunu dile getiren Ceylan, ülkede yeni bayilikler kazandıklarını ve fuarın kendileri açısından verimli geçtiğini ifade ederek, ziyaretçilerin Türk ürünlerine ve firmalarına ilgisinin yoğun olduğunu anlattı.

Suriye pazarına yeni markalarla girmenin bazı zorlukları bulunduğuna değinen Ceylan, özellikle yıllardır bilinen markaların pazarda güçlü bir konuma sahip olduğunu aktardı.

Ceylan, Türk ürünlerinin pazardaki konumunun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, rekabetin yoğun olduğunu ve yeni markaların pazara girmesinin zaman aldığını kaydetti.

Türkiye'den gelen firmaların bu zorlukları aşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ceylan, fuarın Suriye'deki müşterilerle doğrudan temas kurulması ve pazarın yakından tanınması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA
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