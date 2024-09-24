Türk Büyükelçiye Dominik Cumhuriyeti'nden Üstün Liyakat Nişanı

Dominik Cumhuriyeti, Türkiye'nin bir önceki Santo Domingo Büyükelçisi Yeşim Kebapcıoğlu'na "Duarte, Sanchez ve Mella Üstün Liyakat Nişanı"nın "Büyük Haç Gümüş Plaka" derecesindeki nişanını takdim etti.

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora ev sahipliğinde elçilikte düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakanlığı Güney Amerika Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Selen Evcit, Büyükelçi Kebapcıoğlu, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Lora burada yaptığı konuşmada, ülkesinin Devlet Başkanı Luis Abinader ve Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez adına Kebapcıoğlu'na "Duarte, Sanchez ve Mella Üstün Liyakat Nişanı"nı vermenin bir onur olduğunu belirtti.

Büyükelçi Kebapcıoğlu'nun Ocak 2020-Mayıs 2024 tarihlerindeki görev süresi boyunca Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere etkisine değinen Lora, Kebapcıoğlu'yla hem kişisel hem de profesyonel hayattaki ilişkilerine binaen tanışma anılarını konuklarla paylaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Mayıs 2020'de Türkiye'nin, Dominik'in başkenti Santo Domingo'daki vatandaşları için gönderdiği uçakla ülkesine tıbbi yardım ulaştırdığını ifade eden Lora, aynı yıl dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

Lora, iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında önemli ilerlemeler olduğunu vurgulayarak, tekstil ve enerji gibi yeni yatırım alanlarının ortaya çıktığını belirtti.

"Latin Amerika ve Karayip ülkelerine açılım politikamızın meyvelerini verdiğini görmek umut verici"

Lora, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Dominik'te çeşitli projeler üstlendiğine değinerek, Kovid-19 salgınının azalmasıyla birlikte kültürel faaliyetlerin hızla yeniden başlatıldığını söyledi.

Dominik'te Türk mutfağı atölye çalışmaları yapıldığını belirten Lora, "Gastro diplomasi oldukça etkili oldu ve iki halk arasındaki bağları derinleştirdi." dedi.

Lora, Türkiye'de eğitim almak için Dominikli öğrencilere burslar sağlandığına ve akademisyen değişiminin teşvik edildiğine işaret ederek, "Üniversiteler arasında işbirliği protokolleri imzalandı ve akademik değişimler gerçekleştirildi. Türk ve Dominik üniversiteleri arasındaki temaslar arttı." diye konuştu.

Evcit de törende bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere, önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümü. Büyükelçi Kebapcıoğlu mükemmel bir diplomat, mükemmel bir büyükelçi olarak siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kebapcıoğlu'nun görev süresi boyunca ikili ilişkilerin sürekli geliştiğine dikkati çeken Evcit, "Bu bağlamda Kebapcıoğlu gibi kendini işine adamış diplomatların çabaları sayesinde yaklaşık 25 yıl önce başlattığımız Latin Amerika ve Karayip ülkelerine açılım politikamızın meyvelerini verdiğini görmek gerçekten umut verici." şeklinde konuştu.

"Güçlü dostluk ve dayanışma bağlarının bir nişanesi olarak saklayacağım"

Büyükelçi Kebapcıoğlu, törende bulunan herkese teşekkür ederek, "Bu benim için hem kişisel hem de profesyonel anlamda son derece müstesna bir an. 4 yılı aşkın bir süre boyunca ülkemin Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapma ayrıcalığına ve zevkine sahip oldum." ifadelerini kullandı.

Dominik Cumhuriyeti'nde insanların dostluk ve samimiyetinden, ülkenin zengin kültüründen keyif aldığını belirten Kebapcıoğlu, "Ama aynı zamanda Dominik makamlarının cömert ve her zaman etkili işbirliğinin rahatlığını yaşama ayrıcalığını da yaşadım." dedi.

Büyükelçi Lora'ya Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde karşılıklı menfaati ilgilendiren konulara yaklaşımındaki nazik ve olumlu tutumu için teşekkür eden Kebapcıoğlu, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı Alvarez'e de ilişkilerimize yaptığı değerli katkılar için müteşekkirim. Ayrıca Devlet Başkanı Abinader ile tanışma şerefine nail oldum ve kendisinin ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik yoğun ilgisine tanıklık ettim. Bu nedenle, Devlet Başkanı Abinader tarafından tevcih edilen 'Duarte, Sanchez ve Mella Üstün Liyakat Nişanı'nı sadece kendi adıma değil, Büyükelçilikteki çalışma arkadaşlarım ve ülkem adına almaktan büyük onur duyuyorum. Bu liyakat nişanı hayatımda kesinlikle önemli bir yer tutacak. Türk ve Dominik halkları arasındaki güçlü dostluk ve dayanışma bağlarının bir nişanesi olarak saklayacağım."