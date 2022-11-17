Türk Akademisyen: Çin Küreselleşmenin ve Çok Taraflı İşbirliğinin Desteklenmesinde Sorumlu Bir Oyuncu

Türk akademisyen Selçuk Çolakoğlu, Çin'in çok taraflı işbirliğini ve küreselleşmeyi desteklemede sorumlu bir küresel oyuncu olarak hareket ettiğini söyledi.

Türk akademisyen Selçuk Çolakoğlu, Çin'in çok taraflı işbirliğini ve küreselleşmeyi desteklemede sorumlu bir küresel oyuncu olarak hareket ettiğini söyledi.

Merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Çolakoğlu, yakın zamanda Xinhua'ya verdiği röportajda görüşlerini paylaştı.

SES 1 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Karşılıklı saygı ve istişare, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan işbirliği, kapsayıcılık ve Çin tarafından desteklenen ve öne sürülen tüm bu ilkeler, çok taraflı bir çerçevede verimli küresel yönetime ulaşmanın anahtarlarıdır. Bugün Çin, çok taraflı işbirliğini ve küreselleşmeyi desteklemek için sorumlu bir küresel oyuncu olarak hareket ediyor."

Çolakoğlu, Çin tarafından savunulan koordineli küresel yaklaşımların önemini vurgulayarak, tüm insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklara da dikkat çekti.

SES 2 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Pandemi, tüm ulusal ekonomilerin yanı sıra küresel ekonomiyi de sert bir şekilde vurdu. Yüksek enflasyon, dengesiz gelir dağılımı, işsizlik ve diğerleriyle başa çıkmak için tek bir ulusal çözüm yok. Çin'in haklı olarak işaret ettiği gibi, dünyanın bu sorunlarına koordineli bir küresel yaklaşım getirilmesi şarttır. Yoksulluğun azaltılması, pandemi müdahalesi ve yeşil kalkınma alanlarında uygun küresel stratejiler geliştirilmeli ve işbirliği güçlendirilmeli."

Ancak akademisyen, küresel işbirliğinin dünya çapında barış ve istikrara bağlı olduğunun da altını çizdi.

SES 3 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Askeri çatışmanın tırmanmasını önlemek ve ardından diyalog ve istişare yoluyla barışa ulaşmak Çin için en büyük önceliktir. Bu yaklaşım, küresel ekonominin pandemi sonrası dönemde daha fazla kötüye gitmesini önlemek için de önemlidir.

Çin, bu bağlamda sadece küresel ekonomik istikrar için değil, aynı zamanda küresel siyasi istikrar için de bir istikrar kaynağıdır. Çin politikaları, küresel işbirliği ve uluslararası işbirliği için çok olumlu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.(XHTV)