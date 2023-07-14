Türk Ailesi Almanya'da Pasaport Kontrolünde Gözaltına Alındı

Akrabalarının nişanı için Almanya'ya gelen Türk aile, pasaport kontrolünde yaşadıkları dil sorunu nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı. Haber, ailenin Almanya'ya geliş nedenlerini anlatmaya çalışırken yaşadıkları zorlukları ve sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.

Akrabalarının nişanı için Almanya'ya gelen Türk aile pasaport kontrolünde ülkeye geliş nedenlerini anlatmaya çalışır. Ancak yeterli Almancaları olmayıp bilmedikleri kelimeleri yanlış kullanınca polis tarafından tek tek gözaltına alınırlar.

Bahadır ve İbrahim yanlarında kız arkadaşları olmadan gece kulübüne alınmazlar. Hüseyin ise Leman ve Jale'ye yalvararak mekana girmeyi başarır, Bahadır'la İbrahim'e de yardımcı olur.

İbrahim girdiği iddia sonucu korumanın burnunu sıkınca mekandan atılır. Hüseyin ve Bahadır ise kendilerini kızlara acındırmaya başlar.

Hayati'nin oğlu Paşa EYT ile emekli olup babasının yanına gelince Hayati'nin düzenini bozar. Hayati'nin emekli arkadaşlarıyla samimi olur ve Hayati'nin ilgilendiği Yeter ile yakınlık kurar. Bu duruma bir hayli bozulan Hayati sonunda Paşa'yı kovalar.

Bir futbol programında yorumcular Mustafa, Bahadır ve Fikri'dir. Hayati futbolcularının özel hayatındaki problemlerini çözmek için elinden geleni yapan bir takım başkanıdır.

Nazlı, Hayati'nin karısı olarak telefon ile programa katılır ve futbolcuları için gösterdiği çabayı kendi ilişkisinde göstermediği için söylenir ve akşam eve gelmemesini söyler.

NASA için çalışan bilim insanları Yeter ve Leman, Hüseyin'den hızla dünyaya yaklaşan göktaşını rokete atlayıp durdurması ister. Tüm dünya Hüseyin'i ikna etmeye çalışır. Hüseyin ve Mustafa sonunda rokete atlayıp giderler.

İbrahim, Paşa ve İsmail'in çocukları yüzme yarışlarına katılırlar. Yüzme yarışını kazanan çocuğa Beyrut'ta %3 burs verilecektir. Babalar maliyeti yüzünden çocuklarının kazanmasını istemese de çocukların hepsi yarışmayı kazanınca birbirlerini teselli etmek durumunda kalırlar.

Gaspçı Feridun ve Fikri, ressam Mesut'u gasp etmek isterler. Ama Mesut'un parası olmayınca evine gidip Mesut'a tablo yaptırmayı düşünürler.

Eve Mesut'un ünlü arkadaşları gelir ve hiçbirinde para yoktur. İşler istedikleri gibi gitmeyince Feridun sektör değiştirmeye karar verir.