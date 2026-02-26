Turhan Çömez: Ülkenin Gündemi Açlık, Sefalet, Borç, Üretim, İstihdam, Yatırım, İhracat Olması Gerekirken, 28 Şubat da 28 Şubat, İlahi de İlahi

(TBMM) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Ülkenin gündemi açlık, sefalet, borç, üretim, istihdam, yatırım, ihracat olması gerekirken, 28 Şubat da 28 Şubat, ilahi de ilahi, efendim sağdan soldan yayınlanan bildiriler, o bildirilerin peşine takılan kimi siyasi partiler, başkalarının gündemi terörist başına statü vermek veya onu cezaevinden çıkartıp saraycığından siyaset yapmasını sağlamak, o alçağın bir tek statüsü vardır. ve o statü bu ülkenin bağımsız mahkemeleri tarafından verilmiştir. O cezaevinde çürüyüp yok oluncaya kadar o statüsü devam edecektir. O alçak bölücü bir örgütün elebaşıdır. O alçak 50 bin kişinin katilidir. O alçağın ipi ve yuları emperyalistlerdir. Bu ülkeyi bölmek üzere kurgulanmış bir terör örgütünün elebaşıdır. Sonsuza kadar da öyle kalacaktır" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin gerçek gündeminin ekonomi ve yoksulluk olduğunu vurgulayan Çömez, iktidarın yapay gündemlerle toplumu meşgul ettiğini savundu.

Çömez, "Eğer kameralarınızı iktidar cenahına çevirirseniz başka bir gündem, komisyona çevirirseniz başka bir gündem ama millete çevirirseniz başka bir gündem var. İktidar çaresizce toplumu artık tedavülden kalkmış polemiklerle yeniden siyasal alan kazanmaya çalışmakla meşgul. Komisyon bileşenlerine bakarsanız onların varı yoğu İmralı canisi. Onların gecesi gündüzü umut hakkı" ifadelerini kullandı.

"Varları yokları İmralı olmuş ve şimdi de bir statü vermek derdindeler"

İmralı üzerinden yürütülen tartışmalara değinen Çömez, "Varları yokları İmralı olmuş ve şimdi de bir statü vermek derdindeler. Neymiş efendim? Terörist başı bir statü sahibi olacakmış ve bu statüyle devletin karşısına çıkacakmış. Bir anlamda Türkiye'nin devlet başkanıyla eşitlenecekmiş ve 'kurucu önder' sıfatı ve payesiyle sözüm ona coğrafyada yaşayan Kürtlerin önderi yapılacakmış. Plan bu. Türkiye'nin bugün en temel problemi demokrasinin kurum ve kurallarının işlemeyişidir. Hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alınmasıdır. İnsan hakları ve özgürlüklerin sökülüp atılmasıdır. Devlet durumlarının şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetilmemesidir. ve bütün bunlara paralel olarak da toplumun içinde bulunduğu derin bir sefalet, açlık ve yoksulluktur. Meclis'e bunları gündeme getiriyoruz. Geri dönüp diyorlar ki terörist başına umut hakkı. Biz fakirlikten, açlıktan, yoksulluktan, sokaklardaki güvensizlikten bahsediyoruz. Diyorlar ki 28 Şubat. Evet bu ülkede bir 28 Şubat oldu. Her şeyiyle yanlıştı. Bu millet o dönemden ders aldı. Bugün artık tarihin karanlık sayfalarına gömdü o dönemi. Ama iktidar mensupları tutulacak hiçbir dalları olmadığı için millete verecek hiçbir mesajları ve umutları olmadığı için 28 Şubat'ın üzerinde tepiniyorlar. Bir kısmı da İmralı Adası'nda tepiniyor. Biz de milletimiz ve kol kola onların derdiyle dertlenip onların geleceğini temin etme gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en yüksek et fiyatı Türkiye'de"

Gıda enflasyonu ve et fiyatları üzerinden ekonomik tabloyu eleştiren Çömez, "Bakın, dünyanın en yüksek et fiyatı Türkiye'de. Birkaç gün önce hem Ankara'da hem de Portekiz'in başkenti Lizbon'dan fiyat aldım. Ankara'dan aldığım fiyat bin lira, Lizbon'dan aldığım fiyat ise 600 liranın biraz üzerinde. Neden Avrupa Birliği ülkelerinde et fiyatı Türkiye'den daha ucuz? Neden bizim sınır komşumuz, mesela savaş olan Suriye'de yarı fiyatı? Mesela parçalanmış Irak'ta yarı fiyatı?" diye sordu.

Genel Kurul'da grup başkan vekilleri konuştuğu sırada 2 bin icra dosyasının geldiğini söyleyen Çömez, şöyle konuştu:

"Böyle bir ülkenin gündemi bu olması gerekirken ekonomi, açlık, sefalet, borç, üretim, istihdam, yatırım, ihracat olması gerekirken, 28 Şubat da 28 Şubat, ilahi de ilahi, efendim sağdan soldan yayınlanan bildiriler, o bildirilerin peşine takılan kimi siyasi partiler, başkalarının gündemi terörist başına statü vermek veya onu cezaevinden çıkartıp saraycığından siyaset yapmasını sağlamak, o alçağın bir tek statüsü vardır. ve o statü bu ülkenin bağımsız mahkemeleri tarafından verilmiştir. O cezaevinde çürüyüp yok oluncaya kadar o statüsü devam edecektir; o alçak bölücü bir örgütün elebaşıdır, o alçak 50 bin kişinin katilidir. O alçağın ipi ve yuları emperyalistlerdir. Bu ülkeyi bölmek üzere kurgulanmış bir terör örgütünün elebaşıdır. Sonsuza kadar da öyle kalacaktır."

"Türk çiftçisi batıyor"

Çömez, "AKP iktidara geldiğinde Türk çiftçisinin yaklaşık borcu 5 milyar lira civarındaydı. Bugün korkunç bir noktaya geldi: 1 trilyon 257 milyar lira. Bir daha söylüyorum, Türk çiftçisi batıyor. Türk çiftçisi kan ağlıyor. 1 trilyon 257 milyar liralık borcu var Türk çiftçisinin ve çiftçinin artık takati kalmamış durumda. Tarlalar ekilemiyor, köyler boşalmış, gençler çiftçilik yapamaz hale gelmiş," değerlendirmesinde bulundu.

"Böyle bin lira, bin 500 lira falan gibi ulufe dağıtır gibi tefecilere boca ediyorsunuz"

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesine ilişkin partisinin önerisini de anlatan Çömez, "Ne yazık ki emekli ikramiyesi 2018 yılında ilk yapıldığında ilk verildiğinde bin liraydı. O günkü asgari ücrete oran O günkü vergiye oran, o günkü faizin, ödeme, ödenen faizin oranına veya faizin miktarına oranlandığında, o günden bugüne enflasyona bakıldığında çok ciddi bir şekilde erimiş ve bugün 5.000 lirayı konuşuyorlar. Biz emeklilere verilecek ikramiye ile ilgili bir yasa teklifi verdik. En başta da genel başkanımızın imzası var. ve diyoruz ki emekliye yılda iki defa bir asgari ücretin bölünmüş şekilde tamamı verilsin. Böyle bin lira, bin 500 lira falan gibi ulufe dağıtır gibi tefecilere boca ediyorsunuz. Beşlik çetelere boca ediyorsunuz ama emekliye geldi mi bin lirayı bile fazla görüyorsunuz"diye konuştu.

Kaynak: ANKA