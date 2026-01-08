Turhan Çömez: Ne Var Ne Yoksa Sat, Trilyonlarca Dolar Vergi Topla, Milleti, Devraldığından Daha Yüksek Enflasyonla Yaşamaya Mahkum Et

(TBMM) - İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "Cumhuriyet döneminin bütün kazanımları satıldı ama elde edilen parayla bu ülkenin bir yıllık faizini bile ödeyemeyecek bir tablo ortaya çıktı. Yer altında, yer üstünde ne varsa her şey peşkeş çekildi. Gelecek garantili projelerle sadece bizler değil, yavrularımız ve torunlarımız ipotek altına alındı. Ülkenin borcu AKP iktidara geldiğinde 130 milyar dolardı, bugün 550 milyar dolara ulaştı. Ne var ne yoksa sat, trilyonlarca dolar vergi topla, yer altında yer üstünde her şeyi peşkeş çek, ülkeyi borç batağına batır. Ardından da milleti, devraldığından daha yüksek enflasyonla yaşamaya mahkum et. Bunu ancak AKP yapar" dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, partisinin milletvekilleri ile birlikte TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin en düşük emekli maaşını yaklaşık 20 bin liraya yükseltmeye yönelik hazırladığı teklife ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çömez, AK Parti'nin son gelen bilgilere göre en düşük emekli maaşını 20 bin lira civarına yükseltmeyi planladığını, bu yönde bir teklifin Meclis'e geleceğine dair bilgilerinin olduğunu ancak kendilerine henüz resmi bir metnin ulaşmadığını söyledi.

Ekonomi yönetiminin söylemleriyle gerçekleşen veriler arasındaki çelişkilere dikkat çeken Çömez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçmişte defalarca "en kötüsü geride kaldı" açıklaması yaptığını hatırlattı. Çömez, Şimşek'in 15 Aralık 2016'da da benzer ifadeler kullandığını, daha sonra görevden ayrıldığını, yeniden göreve geldiğinde ise aynı söylemi tekrar ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "2027'de enflasyon tek haneye inecek" açıklamasını da eleştiren Çömez, bu söylemin yıllardır tekrarlandığını ifade etti. Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık dört yıl önce "ekonominin sorumlusu benim" dediği tarihten bu yana gıda fiyatlarının yüzde 684, ev fiyatlarının ise yüzde 925 arttığını söyledi.

2025 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini de hatırlatan Çömez, Orta Vadeli Plan'da 2025 enflasyonunun önce yüzde 14 olarak açıklandığını, daha sonra Mehmet Şimşek tarafından yüzde 15'e çıkarıldığını, ardından yüzde 17,5'e revize edildiğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tahminini yüzde 24'e yükselttiğini, daha sonra yüzde 27 ve yüzde 31-33 aralığında yeni tahminler yapıldığını aktardı. Çömez, Cevdet Yılmaz'ın bütçe konuşmasında 2025 enflasyonunu yüzde 28,5 olarak açıkladığını, Erdoğan'ın ise Meclis'in açılışında enflasyonun yüzde 30'un altında olacağını söylediğini hatırlattı.

"Gelecek garantili projelerle sadece bizler değil, yavrularımız ve torunlarımız ipotek altına alındı"

İktidarın enflasyonu tek haneye indirme vaadini son yedi yıldır tekrarladığını belirten Çömez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP iktidarı döneminde toplanan vergi tam 3,5 trilyon dolar. 63,4 milyar dolar özelleştirmeyle, Varlık Fonu marifetiyle Cumhuriyet döneminin bütün kazanımları haraç mezat satıldı. Bu rakam o kadar önemli ki bizim bu yıl yani 2026 yılında ödeyeceğimiz faiz 65 milyar dolar. Şu ülkenin geldiği noktaya bakın: Cumhuriyet döneminin bütün kazanımları satıldı ama elde edilen parayla bu ülkenin bir yıllık faizini bile ödeyemeyecek bir tablo ortaya çıktı.

Yer altında, yer üstünde ne varsa her şey peşkeş çekildi. Gelecek garantili projelerle sadece bizler değil, yavrularımız ve torunlarımız ipotek altına alındı. Ülkenin borcu AKP iktidara geldiğinde 130 milyar dolardı, bugün 550 milyar dolara ulaştı. AKP iktidara geldiğinde, 2002 yılının Aralık ayında enflasyon yüzde 29,7 idi. Ne var ne yoksa sat, trilyonlarca dolar vergi topla, yer altında yer üstünde her şeyi peşkeş çek, ülkeyi borç batağına batır. Ardından da milleti, devraldığından daha yüksek enflasyonla yaşamaya mahkum et. Bunu ancak AKP yapar.

"Bu ülkede 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildi"

Ev fiyatlarına bakalım. 2015'ten 2025'e OECD verilerine göre, her zaman olduğu gibi AKP rejiminin yönettiği Türkiye rekor kırıyor. Son 10 yılda ev kiralarında yüzde 1458'lik inanılmaz bir artış var. Bizden sonra Macaristan geliyor, o da yalnızca yüzde 200. Bu ülkenin düşürüldüğü hale bakın. Gelelim açlık ve yoksulluk sınırına. Bunu biz açıklamıyoruz, TÜİK açıklıyor. TÜİK'e göre açlık sınırı 30.143 lira, yoksulluk sınırı ise 98 bin 188 lira. Yani açlık sınırı yaklaşık 30 bin, yoksulluk sınırı da 100 bin lira civarında. Bu ülkede 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş durumda.

"AKP'nin iktidara geldiği yıllarda emekli, maaşının yüzde 80'iyle ev kirasını ödeyebiliyordu"

Emekli sayımız 16 milyon 900 bin. Bu kadar vergiye, bu kadar satışa, bu kadar talana, bu kadar borca ve gelecek garantili projelerle ipotek altına alınmış bir Türkiye'ye rağmen, milleti korkunç bir sefalet ve açlık içinde yaşatıyorlar. AKP iktidara geldiğinde emekliler 80 maaşıyla bir ev alabiliyordu. Bugün neredeyse 300 maaşla ancak bir ev alınabiliyor. O yıllarda 30 maaşla araba alınırken, bugün 90 maaş gerekiyor.

AKP'nin iktidara geldiği yıllarda emekli, maaşının yüzde 80'iyle ev kirasını ödeyebiliyordu. Bugün ise emekli maaşının 1,3 katını bulmak zorunda; yani maaşı yetmiyor, yüzde 30 daha para bulması gerekiyor. Kırmızı et tüketimi 45 kilodan 30 kiloya düştü.

Asgari ücret 28 bin 75 lira ve açıkça açlık sınırının altında. 2024'ün başında asgari ücret 17 bin liraydı. 2024 enflasyonu yüzde 44, bu yılın enflasyonu yüzde 31. Sadece TÜİK'in tartışmalı enflasyon verileri esas alınsa bile, bugün asgari ücretin en az 32 bin 157 lira olması gerekiyordu."