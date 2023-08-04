Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü T.Ş'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 1 tabanca ve 8 mermi ile bazı dokümanlara el konuldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü T.Ş'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma", "devlet malına zarar verme", "hırsızlık" ve "taşıt kanununa muhalefet" suçlarından 13 kişiyi gözaltına aldı.

T.Ş ile B.A., E.Ç. ve M.A. hakimlikçe A.Ö, N.G, K.A, E.Y, A.U, N.Y, H.B, O.Ç. ve M.M. adli kontrol ile serbest kaldı.

Yapılan aramalarda 1 tabanca ve 8 mermi ile bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi.