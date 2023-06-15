Turgutlu'da Eski Eşini Vuran Adam Kendini de Öldürdü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kısa süre önce boşandığı eski eşi Şükran Dalmış'ı (34) tabancayla vurup öldüren İsmet Dalmış (35), daha sonra aynı silahla kendisinin başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi İsmailcik Deresi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kısa süre önce boşanan ve bir çocukları bulunan Şükran Dalmış ile İsmet Dalmış sokak üzerinde tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce İsmet dalmış, belinden çıkardığı tabanca ile eski eşine art arda ateş etti. Şükran Dalmış, vücuduna isabet eden çok sayıda kurşun ile kanlar içerisinde yere yığıldı. İsmet Dalmış, olay yerinden birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez tabancayı kendi başına dayayıp ateşledi.

Olay yerinde hayatını kaybeden İsmet Dalmış ve Şükran Dalmış savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Çevrede inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.