Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Pursaklar'da 2. Kitap Günleri'nin açılışını yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında katıldığı fuarın açılışında konuşan Altınok, kültür ve sanatın başkenti Ankara'nın, yazarlar, şairler ve tiyatrocular yetiştiren bir üretim merkezi olduğunu söyledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, Yavaş'ın 5 yıldan bu yana fuar merkezini açacağı sözünü tutmadığını savundu.

Altınok, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kazanması durumunda başkente yeni fuar merkezi kazandıracağı sözünü vererek, şöyle devam etti:

"31 Mart seçimlerinden sonra ABB, 24 saat çalışacak. Daha çok iş yapacağız, büyükşehrin yapacağı işleri gelip anlatacağız. Şu müjdeyi vereyim, 31 Mart'tan sonra Çubuk, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Havaalanı, Pursaklar, Saray, Altındağ, Keçiören, Etlik Şehir Hastanesi ve Ovacık'a kadar Havaalanı Yolu metromuzun ihalesini yapacağız ve hızlıca bitireceğiz inşallah."