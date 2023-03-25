Turgay Akyüz AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

AK Parti milletvekili aday adayı olan Turgay Akyüz, başvuru yaptıktan sonra Suphi Öner Öğretmen Evi'nde basın mensupları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

Akyüz burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Aslen Diyarbakır olmama rağmen mersinde yıllardır yaşayan biri olarak mersinde adalet ve kalkınma partisi ne hizmet ederek Mersinin sorunlarını bilen biri olarak mersinden milletvekili adayı oldum. Dostlarımızın teşviki üzerine aday adayı oldum. Ankara'dan icabet alır isem mersin ve mersinlinin sorunlarını çözmek adına seçilirsem hizmet etmeye talibim. Beni her konuda destekleyen (STK)temsilcilerine buraya kadar gelip destekledikleri için teşekkür ederim."