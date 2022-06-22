Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in görevden aldığı hakimlerden 3'ü açlık grevinde

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in tartışmalı yargı kararnamesiyle görevden alınan onlarca yargı mensubu arasında yer alan 3 hakim açlık grevine başladı.

Tunuslu hakimler, Cumhurbaşkanı Said'in 1 Haziran'da yayımladığı kararnameyle "yetki aşımında" bulunduğu gerekçesiyle daha önce genel grev başlatmıştı. Bu kez, Said'in görevden aldığı 57 hakimden 3'ü göreve iadeleri talebiyle açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Hakimler Hamadi er-Rahmani, Remzi Bahriyye ve Muhammed et-Tahir el-Kenzari, başkent Tunus'taki Hakimler Derneğinde düzenlenen basın toplantısında, "bağımsızlıkları ve dürüstlükleriyle ön plana çıkan hakimlerin" görevden alındığını savundu.

Açlık grevine başlayan üç isim, görevden alınan hakimlerin durumlarına ilişkin soruşturma çağrısı yaptı.

Grevdeki hakimlere destek mesajları

Bu arada Tunus Barolar Birliğinin dört eski başkanı da ortak açıklamayla 57 hakimin görevlerine iade edilmesini istedi.

Grevdeki hakimlerle dayanışma mesajı verilen açıklamada, hakimlerin, "bağımsızlıklarını ve haklarını korumak" için grevde olduklarına işaret edildi.

Tunus Ulusal Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunma Komisyonundan yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı Said'in yargıya ilişkin kararını protesto etmek için acı verici bir eylem başlatan hakimler ile dayanışma içinde olunduğu" belirtildi.

Tunuslu hakimler 6 Haziran'dan bu yana genel grevde

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

Ülke genelindeki hakimlerin 6 Haziran'da başlattıkları grevin önemli terör davalarını kapsamadığı bildirilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını duyurmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.