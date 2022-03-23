Tunus Devlet Televizyonu çalışanları oturma eylemi düzenledi

Tunus Devlet Televizyonu çalışanları, "kurumun editoryal bağımsızlığını savunmak için" oturma eylemi düzenledi.

Ulusal Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Televizyonu çalışanı basın mensuplarının, kurum önünde oturma eylemi yapmaya karar verdiği belirtildi.

21 Mart akşamı başlayan ve 22 Mart'ta da devam eden eylemin, kurumun editoryal bağımsızlığını ve basın mensuplarının maruz kaldıkları baskılar karşısındaki meşru haklarını savunma amacı taşıdığı ifade edildi.

Daha önce 11 Mart'ta da benzer bir protesto yapıldığı hatırlatılarak, eylemin "Cumhurbaşkanı Kays Said'in politikalarını medya kurumuna dayatması, Avatıf ed-Dali'yi Devlet Televizyonu Genel Müdürü olarak ataması, Dali'nin kurum çalışanlarına asılsız ithamlarda bulunması ve sorunların çözümü için hiçbir ciddi adım atılmaması" neticesinde düzenlendiği kaydedildi.

Devlet Televizyonu çalışanları, 11 Mart'ta da kurum binası önünde düzenledikleri eylemde "Cumhurbaşkanı'nın politikalarını medya kurumuna dayatmasını" protesto etmişti.

Eylemciler, Said'in Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürlüğüne Dali'yi getirmesini "devlet televizyonunun editoryal çizgisinin saptırılması ve tüm muhalif seslerin sistematik olarak dışlanması" şeklinde değerlendirmişti.

Said, geçen yıl, Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Lesad Dahiş'i görevden almış, yerine geçici olarak Dali'yi getirmişti.

Said'in olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.