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Tunceli'de Trafo Duvarına Çarpan Otomobilde Hasar Oluştu

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ali A'nın kullandığı otomobil trafo duvarına çarparak hasar gördü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde trafo duvarına çarpan otomobilde hasar oluştu.

Ali A'nın kullandığı 23 EE 981 plakalı otomobil, Mescit Mahallesi Mustafa Ataş Bulvarı'nda hareket halindeyken gaz pedalında arıza oluştu.

Kontrolden çıkan otomobil trafo duvarına çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Çemişgezek Tunceli Güvenlik Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

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