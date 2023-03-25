Tunceli'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tunceli- Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi yakınlarında otomobille tır çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel