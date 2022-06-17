Tunceli'de karne alan öğrenciler için jandarma ekipleri etkinlik düzenlendi - Haberler

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Tunceli'de karne alan öğrenciler için jandarma ekipleri etkinlik düzenlendi

AA - Sidar Can Eren - Güncel
Tunceli'de karne alan öğrenciler için jandarma ekipleri etkinlik düzenlendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, jandarma personeli karne alan öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, jandarma personeli karne alan öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçede program organize etti.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Okulu öğrenci ve öğretmenleri ile piknikte bir araya geldi.

Ekiplerin kullandığı helikopterin gösterisini izleyen öğrenciler, askeri araca binerek keyifli zaman geçirdi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

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