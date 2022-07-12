Tunceli'de, Karadeniz turu dönüşü minibüs şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı(2) SÜRÜCÜNÜN İFADESİNE BAŞVURULDUTunceli'de Kurban Bayramı tatili için gittikleri Karadeniz turundan dönenlerin içerisinde olduğu minibüsün şarampole devrilmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. SÜRÜCÜNÜN İFADESİNE BAŞVURULDU Tunceli'de Kurban Bayramı tatili için gittikleri Karadeniz turundan dönenlerin içerisinde olduğu minibüsün şarampole devrilmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. 3'ü ağır 19 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Pülümür Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Mehmet Balıkçı'nın ifadesine başvuruldu. 19 YARALIDAN 7'Sİ TABURCU EDİLDİ Kazada ağır yaralanan 3 kişiden 2'si ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 17 yaralıdan 7'si taburcu edildi. 10 kişinin ise Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan kazadan sonra yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel Kurban Bayramı Karadeniz Tunceli Güncel Haberler

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