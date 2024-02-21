Tunceli'de Aranan 9 Şüpheli Yakalandı
Tunceli'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma, silahlı tehdit, kenevir üretme ve hakaret gibi suçları işlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tunceli'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, yağma, silahlı tehdit, kenevir üretme ve hakaret gibi suçları işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.