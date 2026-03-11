Tüketiciler Birliğinden 'ev, araç, uçak, tekne kiralanır, IBAN kiralanmaz' uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, IBAN dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Araç kiralanır, ev kiralanır, tekne kiralanır, uçak bile kiralayabilirsiniz ama IBAN kiralanmaz. Nasıl ki e-Devlet'imizi kimseyle paylaşmıyorsak, IBAN'ımızı paylaşmak da sadece bir rakam paylaşmak değildir." dedi.

Şahin, AA muhabirine, IBAN kiralama dolandırıcılığının son dönemlerde özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan, masum görünen ancak ucu çok ağır hapis cezalarına dayanan tehlikeli bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyledi.

Dolandırıcıların, "ek gelir" ve "evden çalışma" yöntemleriyle vatandaşların banka hesaplarını kullanmak istediğini dile getiren Şahin, bu kişilerin genellikle ev hanımları ve öğrencileri hedef aldığına dikkati çekti.

Vatandaşlardan, masumane ve güven verici şekilde yaklaşarak, "Benim hesabımda bloke var, para gelecek, senin hesabına gelsin mi?', "Babamdan, arkadaşımdan para gelecek, senin hesabını kullanalım mı? Sana para veririm." diyenlerden uzak durmalarını isteyen Şahin, bu kişilerin yıllar süren hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

Şahin, tüketicilerin bir firma veya internetten yaptıkları alışverişlerde ödeme noktasında dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu, kurumlardan yaptıkları alışverişlerde ödemeyi mutlaka kurum hesaplarına yapmaları gerektiğini söyledi.

Tüketicilerin hesaplarına tanımadıkları bir kişiden para geldiğinde mutlaka ilgili bankayı bilgilendirmeleri gerektiğini belirten Şahin, "Diyelim ki tanımadığımız bir kişiden ya da şirketten para geldi. Bu parayı daha sonra bizim peşimize düşüp istediler. Sakın o parayı göndermeyelim. Bunu eğer kendimiz yaparsak bir ağın içerisine düşmüş oluyoruz. Banka üzerinden bunun geri gitmesini sağlamamız gerekiyor. Yoksa mahkeme bizi de sorumlu tutuyor." diye konuştu.

"Tüketici korunması gereken kişidir"

Kötü niyetli kişilerin, öğrencilerin hassasiyet ve ekonomik zayıflıklarını kullanarak kirli ağın içine çekmeye çalıştığına dikkati çeken Şahin, devletin bu konuda bir yasal düzenleme yapacağını ve düzenlemede caydırıcılığın birinci ilke olarak belirlenmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Özellikle kimliği, belgesi, ruhsatı ve kaydı olmayan bazı sosyal medya hesaplarının uygulamalarda sponsorlu reklam verdiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Sosyal medya hesapları sponsorlu olarak reklama çıkıyorlar. Yani parayı veren reklama çıkıyor fakat bu reklamı yapan kişinin bir kaydı yok. Ne vergi levhası var ne iş yeri açma ruhsatı var ne başka bir belge. Bu belgesi olmayanların sponsorlu olarak reklama çıkmasında, sosyal medya hesabının sorumluluk altına alınması lazım. Bir kefil gibi, 'Siz eğer bunun reklamını yapmışsanız, buradan doğacak sıkıntılarda ben kandırılandan çok sizi bilirim' denilmesi lazım. Yasal düzenlemede onlara sorumluluk verilmesi lazım. 'Ben parayı kazanırım, işime bakarım, bana ne gerisi beni ilgilendirmez.' diyemez kimse."

Tüketici korunması gereken kişidir. Tüketiciyi korumak lazım. Kanunumuz da böyle söylüyor, tüketici korunmalıdır. Orada koruma bütün yasal zırhlarla birlikte olmalı. Bu konuda tüketicilerimize özet olarak şu net uyarıları yapmak istiyorum, araç kiralanır, ev kiralanır, tekne kiralanır, uçak bile kiralayabilirsiniz ama IBAN kiralanmaz. Nasıl ki e-Devlet'imizi kimseyle paylaşmıyorsak, IBAN'ımızı paylaşmak da sadece bir rakam paylaşmak değildir. Beraberinde ciddi hukuki sorumluluklar getiren bir işlemdir. Onun için lütfen dikkat edin."