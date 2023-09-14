Tügva Binasına Patlayıcıyla Saldırı Düzenlediği İddiasıyla Yargılanan Besra Yalçın'ın 52,5 Yıla Kadar Hapsi İstendi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu ve Yüksek İstişare Kurlu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Besra Yalçın 21 yıl 3 aydan 52,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu ve Yüksek İstişare Kurlu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Besra Yalçın 21 yıl 3 aydan 52,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu ve Yüksek İstişare Kurlu üyesi olduğu TÜGVA'nın İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Temsilciliği'ne 21 Nisan 2022'da sabah saatlerinde el yapımı patlayıcı bırakarak saldırı düzenlediği iddia edilen tutuklu sanık Besra Yalçın'ın yargılanmasına önceki gün devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Besra Yalçın ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

TANIK DUMAN: O ŞAHIS BU ŞAHIS MI TAM EMİN DEĞİL, SESİNİ DUYSAM DA HATIRLAMAM

Duruşmada tanık olarak dinlenen taksici Erol Duman, "Ben Halkalı Merkez Durağı'nda çalışıyorum. Müşteri anonsunun verilmesi üzerine 1,55 boylarında üzerinde rengini hatırlamadığım bir sweet ve mavi bir kot pantolonu olan bayanı Marmara'ya bıraktım. 20-30 yaşları arasında olduğunu tahmin ettiğim bayan şoför koltuğunun arkasına oturdu, Marmaray Halkalı Durağı'na gitmek istedi, benden maske istedi, bende maske olmadığı için vermedim. O zamanlar korona vardı. O şahıs bu şahıs mı tam emin değilim. Sesini duysam da hatırlamam ben her gün bir çok yolcu alıyorum, o şahıs bu şahıs mı bilmiyorum" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI: KAMERA KAYITLARI İNCELEMELERİ SONUCUNDA YALÇIN'IN SUÇU İŞLEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın kovuşturma aşamasında alınan beyanlarında kendisini suçtan kurtarmaya yönelik beyanlarının olduğunun anlaşıldığı, bu beyanlarına itibar edilmemesinin gerektiği belirtildi. 21 Nisan 2022 günü İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA' ya yönelik bombalamanın ardından yapılan kamera çalışmalarının sonucunda, zaman ayarlı boru tipi bombayı koyan koyu renkli çarşaflı giyimli kişinin, eylemi gerçekleştirdikten sonra Gaziosmanpaşa ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nden İETT otobüsüne bindiği anlatıldı. Şüphelinin, daha sonra sırasıyla Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükköy semtine, Edirnekapı metrobüs durağına, Sefaköy metrobüs durağına geçtiği, bu duraktan indikten sonra minibüs ile Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'ne geçip burada Maslak Çeşme Caddesi üzerinde inerek devamında yaya olarak Halkalı Merkez Mahallesi Çamlık mevkisine geçtiği, Çamlık Parkı içerisinde bulunan iki çöp kovasına üzerinde bulunan kıyafetleri attığı, daha sonra ise Marmaray Halkalı İstasyonu'ndan Pendik'e geçtiği, buradan da Tuzla'ya geçerek ikamet ettiği adrese gittiğinin tespit edildiği aktarıldı. Kamera incelemeleri sonucunda Besra Yalçın'ın suçu işlediğinin tespit edildiği anlatıldı.

52,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Besra Yalçın'ın "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlarından 21 yıl 3 aydan 52,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

ADLİ TIP RAPORUNDA, GÖRÜNTÜ ÖRNEKLERİNİN KARAR VERMEK İÇİN YETERSİZ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Öte yandan, dosyaya eklenen olaya ilişkin görüntülerde yer alan kişinin sanık Besra Yalçın olup olmadığına dair Adli Tıp Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi tarafından hazırlanan raporda, görüntü örneklerinde yer alan kişi ile Besra Yalçın'a ait görüntü örneklerinin kısmi olarak benzerlik gösterdiği ancak karar vermek için yetersiz olduğu belirtildi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik hususların giderilmesi ve mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi. Sanık Besra Yalçın'ın tutukluluk halinin ise devamı kararlaştırıldı.