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TÜGVA Antalya'da gençlerle buluştu

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Antalya'da düzenlenen 'Buyur bi de burdan bak perspektif' programında, gençlerle bir araya gelindi. Programda konuşmacılar, gençlerin bilgiye ve kütüphanelere olan ihtiyacını vurguladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Antalya'da, "Buyur bi de burdan bak perspektif" programı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen program kapsamında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Burak Sarman ve Shiftdelete.Net kurucusu Hakkı Alkan öğrencilerle bir araya geldi.

Sarman, programın açılışında, vakfın 81 il ve 209 üniversitede teşkilatlanma yapısı olan Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatı olduğunu anlattı.

Vakıf olarak 1500 öğrenciye burs verdiklerini, yaz kampları ve okulları düzenlediklerini, üniversitelerde projeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Sarman, amaçlarının kendinden emin bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Programda "Türkiye Yüzyılında kütüphanecilik" başlığıyla konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üniversiteli gençlerin en çok kütüphanelere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kütüphanelerin sadece ders çalışılan, proje yazılan ve üzerinde çalışılan konulara odaklanılan bir yer olmadığını ifade eden Tütüncü, "Kütüphaneler bunların çok daha ötesinde aslında insanlığın bir bellek merkezi. Kütüphaneler, medeniyetlerin ürettikleri bilgileri adeta bir derin dondurucu gibi geçmişle gelecek arasında nesillere taşıyan bir mekandır." dedi.

Dünyada medeniyet kurmak isteyen herkesin önce kütüphane kurduğunu dile getiren Tütüncü, "Belediye olarak Türkiye Yüzyılı'nda gençlerin bilgiye ihtiyacı olduğunu düşünerek kütüphanecilikle ilgili güzel çalışmalar yaptık. Kepez'de 2009 yılında hiç kütüphane yokken bugün 22 kütüphanede milyonlarca kitaba sahibiz. Akdeniz bölgesinin en büyük kütüphanesini gençlerin emrine sunduk. Bilgiyi artırmaya, kütüphaneler kurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hakkı Alkan da Türkiye'nin coğrafi politik önemi nedeniyle özellikle gençlerin omuzlarında ciddi bir sorumluluk bulunduğunu söyledi.

İnterneti ilk kullandığı 1997 yılında internet aracılığıyla iyinin, doğrunun, sanatın, edebiyatın her tarafa ulaşacağını ve insanların kötülük düşünmesine gerek kalmayacağına inandığını anlatan Alkan, "Ama tahmin ettiğim gibi olmadı. Art niyetli insanların amacına da hizmet etti. Gazze'de bir dönem teknolojiye yön vermiş olmanın getirmiş olduğu üstünlüğü kullanarak insanlığa zulüm eden bir yapı hepimizin gündeminde." dedi.

Alkan, Türkiye'nin her alanda kendi kendine yeten bir ülke olması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekanın günlerce uğraşılan bir makaleyi 2 dakikada hazırlayabildiğine dikkati çeken Alkan, gençlerin yapay zekayı aktif şekilde kullanması gerektiğini dile getirdi.

Alkan, güneş ve rüzgardan faydalanılarak üretilen yenilenebilir enerjinin önemine de işaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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