TÜÇA, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni ziyaret etti

Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı (TÜÇA) Başkanı Mahmut Kaçar ve heyeti, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni ziyaret ederek 'Sıfır Atık' uygulamalarını inceledi. Üniversitenin 'Sıfır Atık' Projesi hakkında brifing alındı.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı (TÜÇA) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kaçar, Başkan Yardımcısı Dr. Zübeyir Dedeoğlu ve beraberindeki heyet, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni ziyaret ederek Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Çalışmaları çerçevesindeki "Sıfır Atık" uygulamalarını yerinde inceledi.

Gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Sn. Hasan Uslu, Başkan Mahmut Kaçar ve beraberindeki heyete üniversitenin "Sıfır Atık" Projesi ile ilgili brifing verildi. Rektör Uslu burada yaptığı açıklamalarında "Sıfır Atık" uygulamaları ile ülkemizin doğasına sahip çıkma ve geleceğini koruma adına yaptıkları çalışmaları anlatırken bu projenin bir parçası olmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

TÜÇA Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kaçar "Sıfır Atık" projesi çalışmalarının üniversite ve bölge adına çok değerli olduğunu ifade etti. - KAYSERİ