TSKGV Bağışçılarına Madalya Takdim Edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, IDEF 2025 kapsamında TSKGV'ye bağış yapan kişilere madalya takdimi yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağış yapan kişilere ödüllerinin takdim edildiği toplantıda konuşan TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Burada bizim vakfımızın ismi ön plana çıktığında en önemli konularımızdan biri de vakfımıza bağış yapan kıymetli bağışçılarımız."dedi.

Topçu, TSKGV'nin Kıbrıs Barış Harekatı sonrası insanların bağışlarıyla kurulmuş bir vakıf olduğunu belirterek, "Aynı zamanda vakıf şirketlerimiz de tamamen milletimizin bağışlarıyla kuruldu. O günlerden bu günlere geliyoruz. Bağışlar hala devam ediyor. Eyüp Solmaz ağabeyimiz bizim için çok kıymetli. Madalyasını takdim ettik kendilerine. Vakfa belli ölçeğin üstünde bağış yapan bağışçılarımıza bir nişane olarak bu madalyalarımızdan veriyoruz." diye konuştu.

Solmaz'ın diğer bağışçılardan farkı olduğunu dile getiren Topçu, "Kendisi Bursa'da esnaf. Bir restoran işletiyor ve her yıl 18 Mart'taki cirosunu bizlere bağışlıyormuş. Eyüp Bey'in bu hareketi bizim vakfımızın yaptığı bir kampanyaya dönüştü. İsmini 'Senede Bir Gün' koyduk. Geçtiğimiz ramazanda bu kampanyayı tüm Türkiye'ye duyurduk. Eyüp Abi'nin başlattığı bu kampanya Türkiye'de yüzlerce esnafımızın, şirketimizin dahil olduğu bir kampanya haline dönüştü." şeklinde konuştu.

Topçu, Türklerin geçmişten bu yana askerlerine duyduğu sevginin bugün de aynen devam ettiğine işaret ederek, "Eyüp ağabeyimiz gibi çok kıymetli bağışçılarımızın katkılarıyla biz Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı olarak tüm bağışları yine şirketlerimizden aldığımız kar paylarının tamamını savunma sanayisine tekrar dönecek şekilde Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk savunma şirketlerinin fuar kapsamında lansmanını yaptığı ürünlerle ilgili konuşan Topçu, "Roketsan lansmanı dün apayrı bir lansmandı. Dünyada teknolojinin geldiği noktada roketler ciddi bir öneme sahip. İnşallah biz bu roketleri hiç kullanmamak için üretiyoruz. Allah o günleri göstermesin. Ama her zaman kendi ihtiyaçlarımızı giderebilecek kadar tüm savunma sistemlerine ihtiyacımız var. O noktada Roketsan'ımız da vakıf şirketlerimizin arasında çok kıymetlilerinden bir tanesi." diye konuştu.

"Savunma sanayimiz güçlüyse biz ülke olarak güçlüyüz"

TSKGV bağışçısı Eyüp Solmaz ise, "Türk halkına şunu diyorum. Bazı yerde 1 lira, trilyondan daha değerli olur. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na sahip çıkmazsak biz bu topraklara sahip çıkmıyoruz demektir. Savunma sanayimiz güçlüyse biz ülke olarak güçlüyüz. Türk halkına tek bir şey diyorum: herkes buraya elini uzatsın, yanında olsun. Biz Türk toplumu olarak birlikte olalım. Başımız belada biliyoruz. Bu belayı başımızdan savabilmemiz için savunma sanayisine, bu uçaklara, bu İHA'lara, SİHA'lara ve füzelere çok ama çok ihtiyacımız var. Bunu da sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.