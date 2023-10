TSK'dan 'Ateş Serbest-2023 Tatbikatı'

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) ateş gücünün sergilendiği, 'Ateş Serbest- 2023 Tatbikatı' Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. Faaliyette, TSK envanterinde bulunan silah sistemlerinin 50'si sergilenirken, 42 silah sistemi ise aktif olarak atışlarda kullanıldı.

İlki 2014 yılında yapılan 'Ateş Serbest-2023 Tatbikatı', Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. TSK'nın ateş gücünü göstererek, caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan ortak faaliyete, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı. Faaliyeti ayrıca 388 subay ve astsubay, temel kursiyer ile 506 askeri öğrenci izledi. 42 SİLAH SİSTEMİ KULLANILDI

Faaliyette, önce TSK envanterinde bulunan silah sistemleri sergilendi. Burada, TSK mensuplarınca silah sistemleri hakkında bilgiler verildi. TSK envanterine yeni giren 'Hisar A', 'Hisar O' gibi hava savunma sistemleri, Boran çekili obüs gibi ürünler de sergi alanında yer aldı. Ardından atış faaliyetlerine geçildi. Faaliyette, F-16 savaş uçakları, Atak taarruz helikopterleri, Fırtına obüsleri, Kargu kamikaze drone ve Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı ( Tiha ) Cirit, Umtas füzeleri dahil 42 silah ve silah sistemi kullanıldı. Faaliyet kapsamında ilk olarak, harekatlarda etkin olarak kullanılan yerli üretim milli piyade tüfekleriyle atış yapıldı, keskin nişancı timleri hedefleri vurdu. Atışlarda yerli üretim KNT-76, KN-12, Kale ve Bora-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı. Keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. Atışlarda hedefler tam isabetle vurularak imha edildi. Ardından, istihkam birlikleri tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevi yerine getirildi. Daha sonra hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Zırhlı muharebe araçlarındaki toplarla hedefler vuruldu. Ardından, tanksavar atışları yapıldı.

TANKSAVAR FÜZELERİ ATIŞ YAPTI

Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgelerini ateş altına almasının ardından, yerli üretim Fırtına obüsleri hedefleri vurdu. Daha sonra yerli ve milli üretim Atak helikopterlerinden, yerli ve milli üretim Cirit ve Umtas lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füzesi atışları yapıldı. Hava savunma silahlarıyla yapılan atışların sonrasında Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından kullanılan Kargu insansız hava aracının faaliyetine geçildi. 'Kargu kamikaze drone' tarafından belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi.

AKINCI TİHA TAM İSABET

Faaliyette; Skorsky helikopteri ile taşınan çekili obüsle, CH-27 Chinook helikopteri ile taşınan mühimmat atış alanına intikal etti. Ardından, hedefler çekili obüsle ateş altına alınarak imha edildi. Daha sonra Atak helikopterleri tarafından hedeflere atış yapılarak imha edildi. Faaliyet kapsamında F-16 uçakları da hedeflere önce uzaktan, sonra 'dalışlı atış' gerçekleştirdi. İki F-16 uçağı, atışlarının ardından Bakan Güler'i selamlama uçuşu yaptı. Tatbikatta, Akıncı TİHA ilk defa kullanılarak hedeflere atış gerçekleştirdi. Akıncı TİHA'nın hedeflerini vurmasının ardından faaliyet tamamlandı. BAKAN GÜLER: COĞRAFYA, CAYDIRICI OLMAYI ZORUNLU KILMAKTA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sahada faaliyeti takip etti. Bakan Güler, TSK'nın ezici ateş gücünü oluşturan silah sistemleri ile personelin, silahları kullanmadaki maharetine şahit olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Güler, dünyada her alanda çok yönlü gelişmelerin yaşandığı ve geniş bir istikrarsızlık ortamı bulunduğunu bildirerek, "Yaşadığımız coğrafya ile mevcut savunma ve güvenlik ortamı ise TSK'nın bu tehditleri bertaraf edecek, harekata daima hazır ve caydırıcı bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır. Hazırlık, her daim tedbirli olmakla, caydırıcılık ise ancak disiplinli, iyi eğitilmiş personel ile modern silah sistemlerine sahip olunmasıyla sağlanabilmektedir. TSK'nın dünyanın en güçlü ordularından biri olma özelliğini devam ettirecek temel unsur ve asli kuvvet çarpanı ise donanımlı ve kabiliyetli insan gücü ile sahip olduğu teknolojik donanımıdır. Bu bakımdan personelin en iyi şekilde eğitilmesi, sahip olduğu harp, araç, gereç ve sistemleri etkin kullanabilmesi ve her zaman göreve hazır olması için belirleyici etkenlerden biri, muharebe şartlarına yakın eğitim ve tatbikatlardır" dedi.

'40 TATBİKATIN İCRA EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR'

Ulusal ve uluslararası tatbikatlara aralıksız devam edildiğini belirten Güler, "Nitekim son 1 yılda 63 yerli ve uluslararası tatbikat icra edilmiş olup, yılsonuna kadar da 40 tatbikatın icra edilmesi planlanmaktadır. İcra edilen bu tatbikatlarla, kahraman ordumuzun karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün daha da artırmaktayız. Bu anlayışla icra ettiğimiz faaliyetlerden biri de Ateş Serbest 2023'tür. Bu faaliyette, envanterimizde bulunan silah sistemlerinin atış kabiliyetleri ve müşterek unsurlar arasındaki ateş desteği koordinasyonunun başarısı gözlemlenmiştir. Nitekim F-16 savaş uçağından taarruz helikopterine, Fırtına obüslerinden hava savunma sistemlerine, tanksavar silahlardan SİHA'lara, tanklardan keskin nişancı atışlarına kadar muhtelif çap ve tesirdeki sistemlerin atışları gerçekleştirilmiştir. Biraz evvel gururla izlediğimiz atışlar, ordumuzun ateş gücünün ulaştığı üstün seviyeyi ve personelimizin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini göstermesi açısından büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

'HER TÜRLÜ TEHDİT VE TEHLİKEYİ BERTARAF ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında dünyanın önde gelen ordularından biri haline gelmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Güler, "Bu kapsamda, her geçen gün gelişen savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle teçhiz edilen kahraman ordumuz; hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK olarak bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve TSK için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi. (DHA)