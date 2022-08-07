Trump'tan 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olabileceği iması

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, aday olup olmayacağının tartışıldığı 2024 başkanlık seçimleri için "Bunu tekrar yapmamız gerekebilir." ifadesini kullandı.

Teksas eyaletinin Dallas şehrinde 3 gündür devam eden 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuşan Trump, Demokratlara eleştiriler yöneltirken, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığı konusunda da imalarda bulundu.

Trump, yaklaşık 2 saat süren konuşmasında, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimleri kastederek, "Amerika'nın geri dönüşü, bu kasımda başlıyor ve bu, Kasım 2024'te geliştireceğimiz durdurulamaz ivme ile devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında 2024 Başkanlık seçimlerine işaret eden Trump, "Bunu tekrar yapmamız gerekebilir." dedi.

Trump, Başkanlığı döneminde ve sonrasında kendisine yönelik açılan soruşturmalara da eleştiriler yöneltti.

Ülke tarihinde en fazla zulüm gören kişi olduğunu savunan Trump, "Eğer evde kalsaydım Donald Trump'a yönelik bu zulüm hemen dururdu ama bunu yapamam çünkü ülkemi ve insanları seviyorum." diye konuştu.

Trump, Kongrede devam eden 6 Ocak Komitesi soruşturmasına birkaç kez göndermede bulundu. Halkın ve ülkenin gördüğü "en tehditkar güçlere, yerleşik çıkarlara ve gaddar muhaliflere" karşı durduklarını ileri süren Trump, olanları "iğrenç" olarak niteledi.

Trump, parti tabanında en etkili isim olmaya devam ediyor

Konferansa katılanlar arasında yapılan ankette, "2024 Başkanlık seçimlerinde kimi aday görmek istersiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 69'u Trump derken, yüzde 24'u Florida Valisi Ron DeSantis'i işaret etti.

Sadece konferans katılımcıları ile sınırlı olduğu için genel Cumhuriyetçi seçmeni temsil etmediğine dikkati çekilen anketin, yine de Trump'ın parti tabanında en etkili isim olmaya devam etmesini ve DeSantis'in de favori alternatif olarak öne çıkmasını göstermesi bakımından önemli bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

Trump, geçen ay New York Magazin'e verdiği mülakatta, 2024 seçimleri için adaylığı konusunda henüz bir karar vermediğini belirtmişti.