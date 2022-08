Trump Organization şirketinin üst yöneticisi Weisselberg, vergi kaçırdığını itiraf etti

NEW ABD'nin New York eyaletinde hakim karşısına çıkan Trump Şirketler Grubu (Trump Organization) şirketinin üst düzey yöneticisi Allen H. Weisselberg, vergi kaçırma da dahil hakkındaki 15 ayrı suçlamayı kabul etti.

NEW ABD'nin New York eyaletinde hakim karşısına çıkan Trump Şirketler Grubu (Trump Organization) şirketinin üst düzey yöneticisi Allen H. Weisselberg, vergi kaçırma da dahil hakkındaki 15 ayrı suçlamayı kabul etti.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin L Bragg, yaptığı yazılı açıklamada,"Bugün, Trump Organization'ın Mali İşler Başkanı ve Trump Corporation'ın bir çalışanı olan 75 yaşındaki Allen Weisselberg federal, New York Eyaleti ve New York Şehri vergi makamlarına bildirilmeyen 1,76 milyon dolarlık gelirin vergisini ödemekten kaçındı. Weisselberg, New York Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne sunulan iddianamede yer alan 15 suçlamanın tümünü kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Mahkemedeki savunmasında Weisselberg, davalıları Trump Corporation ve Trump Bordro Corp. ile dolandırıcılık planına dahil olduğunu kabul ederek, özellikle Trump Organization'ı cezai suçlamalara dahil etti. 2017 yılına kadar olan plan süresince, eski ABD Başkanı Donald J. Trump, Trump Organizasyonu'nun Başkanı ve sahibiydi." ifadelerine yer verilen açıklamada, Weisselberg'in Trump Organization'dan kendisine ücretsiz bir daire, pahalı arabalar, torunları için özel okul eğitimi ve yeni mobilyalar sağlamasını istediği kaydedildi.

Weisselberg, New York'ta yapılan duruşmada, Hakim Juan Merchan'ın, kendisinin ve Trump Organization'ın 15 suçun her birinin altında yatan suç davranışını işleyip işlemediğine ilişkin ayrıntılı sorusunu, "Evet sayın yargıç." diye cevapladı.

Weisselberg 5 ay hapis yatacak

1970'li yıllardan bu yana Trump Organization şirketinde çalışan Weisselberg, savcıların baskısına rağmen Donald Trump'a karşı iş birliği yapmayı reddederek, 5 ay hapse mahkum oldu ve itiraflarından eski ABD Başkanının zarar görmesini engelledi.

Savunma anlaşmasının şartlarına göre, yakında yapılacak duruşmada doğru ifade vermesi durumunda Weisselberg'in 5 ay hapis cezası onaylanacak ve söz konusu vergi borcu tahsil edilecek.

Manhattan bölge savcılığı ile yapılan savunma anlaşmasının bir parçası olarak Weisselberg'in, savcıların istemesi durumunda, Trump Organization davasında ifade vermesi ve söz konusu şirketle birlikte vergi kaçırma planı yapmaktaki rolünü kabul etmesi gerekiyor.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 10 yıldan fazla süredir finansal tablolara yanlış yansıtılarak vergi kaçırıldığını iddia ettiği 3 yıldan fazla süren soruşturma kapsamında Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.

Uzun bir sürecin ardından, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı.

Trump, mülklerinin değerleri ile ilgili açılan soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği New York Başsavcılığında anayasaya dayanarak konuşmama hakkını kullanmak istediğini söylemişti.