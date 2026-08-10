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Trump: İran ile müzakereleri düşük profilde sürdürüyoruz

Trump: İran ile müzakereleri düşük profilde sürdürüyoruz
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin kısmen sürdüğünü, ancak askeri saldırı yerine ekonomik baskıyı artırmayı planladığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği anlaşmasının beklemede olduğu belirtilirken, İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman ile geçici rota konusunda yakın olduklarını, ancak ABD'nin ihlalleri sona ermeden müzakerelerin başlamayacağını vurguladı. Şu an iki taraf arasında müzakere yürütülmüyor.

WASHINGTON, 10 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakereleri kısmen sürdürdüklerini söyledi.

Trump pazar günü Axios'a telefonda verdiği kısa demeçte, İran'a karşı yeni bir askeri saldırı emri vermek yerine ekonomik baskıyı artırmaya hazırlandıklarını belirtti. "Müzakereleri düşük profilde tutuyoruz" diyen Trump, İran'ın ekonomik açıdan çok kötü durumda olduğunu savundu.

Haberde, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği konusunda İran, Umman ve ABD arasında müzakere edilen anlaşmanın "birkaç gündür beklemede olduğu" da kaydedildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine yönelik geçici bir rota belirleme konusunda anlaşmaya "çok yakın" olduklarını söyledi.

Erakçi pazar günü yaptığı açıklamada ise ABD'nin kısa süre önce imzalanan mutabakat zaptına yönelik ihlalleri sona ermedikçe ABD ile müzakerelerin yeniden başlayamayacağını dile getirdi.

Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erakçi, an itibarıyla iki taraf arasında herhangi bir müzakere yürütülmediğine de dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua
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