Trump: İran, ABD'den Tarım Ürünü Satın Alacak

WASHINGTON, 3 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşmeleri devam eden barış anlaşması çerçevesinde ABD'den tarım ürünleri satın alacağını söyledi.

Trump perşembe günü ABD'li haber kanalı CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Hiç para kazanamıyorlar. Bu yüzden paranın bir kısmıyla alışveriş yapacağız. İran'ın gıdaya ihtiyacı var. Mısıra, buğdaya ve soya fasulyesine ihtiyacı var. Bunları yalnızca ABD'li çiftçilerden satın almalarını sağlayacağız" dedi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ise Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'ın "ABD'den tarım ürünü satın alma gibi bir yükümlülüğünün bulunmadığını" belirtti.

Müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Trump, Tahran yönetiminin "hemen hemen istedikleri her şeyi" kabul etme noktasına geldiğini iddia etti.

Trump, İran'a karşı savaş başlatma kararını ise "İran'ın nükleer silahlardan arındırılması için bunun gerekli" olduğunu söyleyerek savundu.

Trump yaklaşık 4 ay devam eden savaşı, ABD'nin geçmişteki uzun süreli çatışmalarına kıyasla oldukça kısa bulduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua