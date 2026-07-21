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ABD Başkanı Trump, İngiltere'nin Yeni Başbakanı Burnham ile Telefonda Görüştü

ABD Başkanı Trump, İngiltere'nin Yeni Başbakanı Burnham ile Telefonda Görüştü
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ABD Başkanı Trump, İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham ile telefonda görüştü. Görüşmede Kuzey Denizi petrol faaliyetleri, ticaret, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi ele alındı. Trump, Burnham'a destek sözü verdi.

WASHINGTON, 21 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham ile telefonda görüştü. İki lider, pazartesi günkü görüşmede Kuzey Denizi'ndeki petrol faaliyetleri, ticaret, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi gibi konuları ele aldı.

Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmede ABD-İngiltere ilişkilerinin de değerlendirildiğini, ortak ilgi alanına giren konuları görüşmek üzere "yakın gelecekte" bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

"Görüşme ilginçti ve oldukça iyi geçti" değerlendirmesinde bulunan Trump, "Başbakan'ın önünde büyük bir görev var ancak bunun üstesinden gelecektir ve elbette ABD de ona yardım etmek için yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi lideri Burnham, pazartesi günü başbakanlık görevini resmen devralmıştı.

Kaynak: Xinhua
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