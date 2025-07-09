Trump, 5 Afrika Ülkesi Lideriyle Beyaz Saray'da Buluştu

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Afrika ülkesinin liderini Beyaz Saray'da ağırlarken, toplantıda karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi üzerine konuşmalar yapıldı.

Trump, Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den oluşan 5 Afrika ülke liderini Beyaz Saray'da ağırladı ve basına açık toplantının ardından Afrikalı liderlerle yemek yedi.

Toplantıda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasında ABD'nin rolüne dikkati çeken Trump, Afrika'da iç savaşın sürdüğü Sudan ve benzeri ülkelerde de barış için mücadele edebileceğini belirtti.

Başdanışmanı Stephen Miller ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'i de yanında bulunduran Trump, Afrika liderlerine hitaben, "Kıtanızda çok fazla öfke var." dedi.

Afrikalı liderler, ABD ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve Trump'ın dünya barışına yaptığı katkılarda kendisine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Trump, Afrika'nın ABD için "büyük bir ekonomik potansiyel" taşıdığına işaret ettiği konuşmasında, ABD ile Afrika ülkeleri arasında oluşturulabilecek "yeni ekonomik fırsatlar" için çalıştığını belirtti.

Öte yandan Afrika liderleri, ABD Başkanı Trump'ın dünya barışına yaptığı katkılardan dolayı Nobel ödülüne aday gösterilmesini desteklediklerini kaydetti.

Trump yönetimi, Çin ve Rusya'nın Afrika'daki faaliyetlerinden rahatsızlığını dile getirirken, diğer taraftan Afrika ülkeleriyle bölgedeki zengin yer altı kaynaklarının işletilmesine yönelik görüşmeler yapıyor.

Geçen ayın sonunda, ABD'nin arabuluculuğu ile KDC ile Ruanda arasında 30 yıllık savaşı bitiren bir barış anlaşması imzalanmıştı.