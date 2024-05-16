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TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Erzurum'da başladı

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TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki, Erzurum'da yapıldı. Konserde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki, Erzurum'da yapıldı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen konserde, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

Mustafa Acar'ın koro şefliğini yaptığı konsere yoğun ilgi gösteren Erzurumlular, türkülere de eşlik etti.

TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'de canlı olarak yayınlanan konsere Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum'un ardından "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" programları, 30 Mayıs'ta Gaziantep'te, 13 Haziran'da Niğde'de ve 27 Haziran'da Samsun'da devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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