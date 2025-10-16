Haberler

Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası


Güncelleme:

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin davada karar çıktı. Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Cem Gölbaşı'nın 6 yıl 10 ay 15 gün hapsine karar verildi.

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Cem Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bağcılar'da kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü B.İ.'yi alıkoyarak peruk giydirip darbeden ve o anlara ait videoları da sosyal medyada paylaştırdığı belirtilen Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 Kasım 2024 tarihinde meydana geldi. Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafı alay ederek paylaştığı öne sürülen B.İ.'nin iş yerine gitti. Burada B.İ.'yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı. Şüpheliler B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın 'yağma', 'eziyet etme', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanırken şüphelilerden Hasan Mert Şahin, Yunus Akbalık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili duruşma Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

'KENDİSİ PERUK TAKMAK İSTEDİ'

Tutuklu sanık Cem Gölbaşı savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim, üzerime atılı suçlar var, aylardır sosyal medyada, hakaretlere, küfürlere organize bir şekilde saldırıya maruz kaldık, gerek ben, gerek GFB olarak buna organize şekilde maruz kaldık. Benim kadın kılığında resmimi paylaştılar, bunu paylaşan hesaplar çok fazla takipçisi olan hesaplardır. Mağdurun bir arkadaşı ile arasında anlaşmazlık çıkmıştır, bunun üzerine bu şahıs, mağdurun bilgilerini paylaşmıştır, ben de arkadaşım olan Şahin'e bu kişiyi tanıyıp tanımadığını sordum o da komşusu olduğunu söyledi. Biz de bize bunu neden yapıyorlar diye araştıralım diyorduk çünkü bu paylaşımlar tek bir hesaptan değil, organize bir şekilde onlarca hesaptan yapılmaktadır. Dükkana gittiğimde eniştesi de oradaydı biz dükkana medeni bir şekilde girdik, ben kendisine paylaşımı yapıp yapmadığını sordum. Önce kabul etmedi daha sonra kabul ederek özür dilerim dedi. Paylaşımı istersen sileyim dedi ben de kendisine bunları kimin yaptırdığını sordum, kendisi de telefonunun şifresini girip bana kendisi verdi. Dükkanda kendisine tribün videoları vs. izlettik, bunu neden yaptığını sordum, o da Twitter'da gündem yaptığını daha sonrada bu hesapları sattığını söyledi, kendisi benden özür diledi, ben ona özür dileme önemli değil, beni peruk takıp kadın kılığına sokarak paylaştınız dedim, o da ben de takayım dedi. Dükkandan peruk aldırarak başına kendisi peruk taktı, benim nefsime yenildiğim tek nokta budur. Hatta daha sonra 20 dakika sonra bu bize yakışmaz diyerek videonun silinmesini istedim. Ben bu olay nedeniyle mağdur oldum, saçma bir şekilde hapiste kaldık, beraatimi talep ederim" dedi.

KARAR

Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Altan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Ümit Özaydın hakkında, 'Eziyet' suçundan beraat etmesine, Birden Fazla Kişi ile Birlikte İş yerinde Yağma' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ayrıca sanık Gölbaşı, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alırken diğer sanıklar ise aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Gölbaşı, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 10 ay ceza alırken Altan, Şahin ve Özaydın 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak Sanık Şahin Beyazyıldız hakkında 'Sanığın daha önce kasıtlı başka bir suçtan mahkümiyetinin bulunmaması' nedeniyle, Hükmün Açıklanmasının Geride Bırakılması kararı verildi. Ayrıca sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

tamam ceza verilsin ama altı yıl çok ağır olmuş nice suçlar affediliyor adam öldüren iki günde çıkıyor cezalar işlenen suçların ağırlığıyla orantılı olmalı

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih :

6 yıl çok ağır olmuş hee. ben tutuklandı cezaevine gitti diye okumadım. 6 değil 26 olsa ne olacak yani?? 1 gün cezaevinde yatacak mı? hayır. sen 6 yıla mı takıldın??

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıErdinç Çamur:

İnsanlar bana yatırım başarıma hayran olduklarını söylüyorlar ama bunun ardındaki stratejiyi bilmiyorlar. Her şey Limudia'nın platformu ve finansal stratejisiyle başladı. 0,2 BTC yatırdım ve 236.000 doların üzerine çıktım. Bu başarı, hayat beklenmedik bir hal aldığında ihtiyaç sahiplerine yardım etme yeteneği kazandırdı. Siz de başarabilirsiniz. Bugün @mudiatrading adresinden Limudia ile iletişime geçin ve finansal yolculuğunuza başlayın. Birlikte, geri verme gücüne sahip olduğunuz bir gelecek inşa edebiliriz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

Futbolda bu tribün lideri denen amigolar genel olarak neden hep kriminal tiplerden çıkıyo veya sonradan mı o tarafa dönüşüyorlar bütün takımlarda ki tipler bakın hep aynı şekildeler acaba kalabalık kitlelere hitap ettiklerinden bir anda kendilerini başka bir yerde mi görüyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
