Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi Açıldı

Trakya Üniversitesince (TÜ), Osmanlı döneminde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkileri tanıtmak amacıyla Sultan II. Bayezid Külliyesi bahçesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi oluşturuldu.

Vali Yunus Sezer, bahçenin açılışında yaptığı konuşmada, alanın hem Edirne hem de önemli bir destinasyon noktası olan külliye için önemli kazanım olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da geçmişte külliyede tıp medresesi ve şifahane bulunduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Burada görev alan hekimler ilaç hazırlarken tıbbi ve aromatik bitkilerden faydalanıyorlardı. Bu çok derin, kadim bir kültür. Kimyasal tıbbın başlamasıyla, yüzyıllardır şifa dağıtan bu bitkiler biraz unutuldu ama biz Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin bahçesinde tam da ait olduğu yerde, tıbbi ve aromatik bitkiler ekerek insanlarımızın, yeni nesillerimizin bu bitkileri tanımasını sağlayacağız.

Osmanlı döneminde bu bahçede çeşitli bitkilerin ekildiğine dair bir anekdot gördüğümüz için o geleneği canlandırmak için bu bahçeyi açmak istedik. Bahçemiz 38 tür bitki ve 1800 adet fideden oluşmaktadır. Ziyaretçilerimiz burayı gezdiklerinde her bitkiye ait tabelalarda bulunan kod sayesinde bitkiler hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecekler. Belki ileride Eczacılık Fakültesi'nde bu tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili yeni çalışmalar yapıp, yeni ilaç terkiplerini deneyeceğiz."

Açılışa Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, TÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Çağlar ile dekanlar katıldı.

Sultan II. Bayezid Külliyesi hakkında

Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevleri üstlenen külliyede, 1800'lü yıllardan sonra sadece akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler gerçekleştirildi.

Osmanlı'nın son dönemlerinde Balkan Savaşları'ndan sonra faaliyeti sonlanan ve zarar gören Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 1978'de Trakya Üniversitesinin yapıyı bünyesine almasıyla 1986'da restorasyon süreciyle ayağa kaldırıldı.

Külliyede dönemin tıp eğitimi, imaret kültürü ile sağlık hizmetinin canlandırıldığı müzeler bulunuyor.

Müzelerin sunum anlamında uluslararası pek çok ödülü bulunuyor.