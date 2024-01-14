Trakya Karate Ligi'nde 3. Etap Müsabakaları Gerçekleştirildi
Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne Spor Salonunda yapıldı. Türkiye'deki 30 kulüpten 8-18 yaş arasındaki 702 sporcunun yanı sıra Bulgaristan'dan da 36 sporcu katıldı. Sporcular kendi yaş grupları ve kategorilerinde mücadele ederek kürsüye çıkmak için yarıştı. Final müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlendi ve dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne Spor Salonunda gerçekleştirildi.
Türkiye'deki 30 kulüpten 8-18 yaş arasındaki 702 sporcunun katıldığı lig müsabakalarına Bulgaristan'dan da 36 sporcu katılım gösterdi.
Kendi yaş grupları ve kategorilerinde karşılaşan sporcular kürsüye çıkmak için mücadele etti.
Final müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlendi, dereceye giren sporculara madalya verildi.