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Trakya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, su birikintileri oluşturarak trafikte aksama yaşanmasına neden oldu. Belediye ekipleri önlem alarak su birikintilerini temizledi. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu ilçede yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Trakya'da yer yer görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran sağanak ana arterlerde su birikintileri oluşturdu, trafikte aksama yaşanmasına neden oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı, çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken su ekiplerce temizlendi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü ilçede yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bu arada Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli kent merkezlerinde çiseleme şeklindeki yağış yerini zaman zaman sağanağa bırakıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Çorlu Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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