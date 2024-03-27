Üye Girişi
Haberler

Trakya'da Mahalli İdareler Seçimi için Sandık Kurulu Başkanlarına Eğitim Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi.

Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünce Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi.

Seçim Kurulu Müdürü Hatice Demirtaş Kale, yaptığı konuşmada, seçimlerde sandık başkanı ve diğer sandık görevlilerine büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Seçim kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini belirten Kale, vatandaşlık numarası ve bilgileri ile sandık seçmen listesindeki bilgilerin uyuşmaması durumunda kişilerin oy kullanmasına hiçbir suretle izin verilemeyeceğini kaydetti.

Kale, seçmene oy kullanma kurallarının anlatılması gerektiğini ifade ederek, sandık başkanı ve görevlilerine başarılar diledi.

Edirne ve Tekirdağ'da da sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Edirne Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 27 Mart Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? DEM Parti Yalova Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Merkez adayı Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Termal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Termal adayı Ayhan Özmen kimdir? DEM Parti Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çiftlikköy adayı Ergin Peker kimdir? Trabzon'da isale hattı mı göçtü? Trabzon'daki göçükte kaç işçi öldü? Uğur Ünsal kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Uğur Ünsal kaç yaşında, nereli? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılır? 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak mı? DEM Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çınarcık adayı Doğan Kesici kimdir? DEM Parti Yalova Armutlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Armutlu adayı Mehmet Ali Gez kimdir? DEM Parti Yalova Altınova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Altınova adayı Hüsnü Kaplan kimdir? DEM Parti Uşak Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Merkez adayı Sanya Hakimoğulları kimdir? DEM Parti Uşak Banaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Banaz adayı İbrahim Halil Sakur kimdir? Selim Doruk kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Selim Doruk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title