Trafo patladı, imamın lojmanı alevler içerisinde kaldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde trafo patlaması sonuç çıkan yangında, mahalle imamının kaldığı lojman ağır hasar aldı. İmamın olay günü izinli olması olası bir facianın önüne geçti.

Sivrihisar ilçesin bağlı Karacakaya Mahallesi'nde trafo patlaması sonucu yangın çıktı. Mahalle camisine ait lojmanın yanında meydana gelen yangın kısa sürede bahse konu konuta sıçradı. Yangını gören mahalleli alevlere kendi imkanlarıyla müdahile etti. İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması sonucu yangın kontrol altına alındı. Mahalle camisinin imamı Berat A.'nın olay günü özel işleri için izin alıp Sivrihisar'a gitmesi muhtemel daha kötü bir sonucunda önüne geçmiş oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.