- Trafik Haftası'nda sürücülere lokum dağıttılar

Karabük'te Trafik Haftası kutlamaları etkinliklerle başladı

KARABÜK - Karabük'te Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Fuat Gürel ve beraberindekiler, sürücülere lokum ve bilgilendirici broşür dağıttı.

Postane Kavşağı'nda düzenlenen etkinlikte, Karabük Valisi Gürel, Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş, sürücülere lokum, düdük ve bilgilendirici broşür dağıtarak, trafik kurallarına uymalarını istedi. Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sene Trafik Haftası'nda bu tür etkinlikleri icra ettiklerini söyledi. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesinde ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda bir kısım hedefler ortaya konulduğunu anlatan Gürel, "Bu hedeflerden bir tanesi kazalarda can kaybının en az yüzde 50 oranında azaltılması. Bu çerçevede 2022 yılı içerisinde yüzde 40 oranında azaltılmasıyla ilgili faaliyet icra edildi, denetimler ve bilinçlendirmeler sonucunda bunlar sağlandı. Bunlar bizim için çok büyük bir kazanım. Bir kişinin bile hayatının kaybedilmesini önleyebiliyorsak, kaza olmasını önleyebiliyorsak bizim bu işi icra eden emniyetimiz, jandarmamız, kara yoluyla alakalı kurumlarımız adına, paydaşlarımızı adına çok önemli bir kazanım" dedi.

"Ağaç yaşken eğilir"

Trafik güvenliğini arttırmak, insanların hayatını kolaylaştırmak adına faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürel, "Ancak bu yapım esnasında tabii biraz belki sorunlar yaşandı. Belki bu arada kazaların sayısında artışlar oldu ama şunu biliyoruz ki, bunlar sonrasında inşallah kaza sayılarında azalma olacak. Aynı zamanda hem yaralanma hem de ölümlü kazalarda azalmalar olacak. Bunu bekliyoruz, önümüzdeki süreç içerisinde. Aynı zamanda şehrimizde biz çocuk trafik eğitimi yaptık. Burada da çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Okullarımızda, emniyetimizin ve jandarmamızın bir kısım eğitim faaliyetleri var. Bu çerçevede 2022 yılı içerisinde 8 bin 580 öğrencimize hem uygulamalı hem de teorik eğitimler verildi. Onların bilinçlendirmesini sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ağaç yaşken eğilir" diye konuştu.

"Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz"

Bu yılki sloganın "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" olduğunu belirten Gürel, şunları kaydetti:

"Tabii her sene bir mutlu yani bir sloganla İçişleri Bakanlığımız bu işi yürütüyor. Geçen seneler biliyorsunuz 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz', 'Trafikte Her Yıl Daha İyi' biraz önce de kırmızı düdükle alakalı hep bir kısım geçmişten kaynaklı kampanyalarımız vardı. Bu çerçevede bir kısım sloganlarımız vardı. Bu yılın sloganı ise 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' İnşallah hepimize güveneceğiz, herkese güveneceğiz ama güvenebilmek için de tabii bilinçli olmak gerekir, eğitimli olmak gerekir, tahammüllü olmak gerekir. Bu çerçevede inşallah bu hafta boyunca hem emniyetimiz, hem jandarmamız basın kuruluşlarında, değişik platformlarda, vatandaşımızı bilinçlendirmek, belli noktalarda araçları durdurarak sürücülerimize bir kısım eğitimler vererek, bu bilinçlendirmeyi sağlayacaklar.