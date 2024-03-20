Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Olaylar: 7 Kişi Adliyeye Çıkarıldı
Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirilen şüpheliler arasında sahaya ilk atlayan H.Ç. de bulunuyor.
Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye çıkarıldı.
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin'de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.