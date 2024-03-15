Trabzon Yomra ilçesinde park açılışı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Yomra ilçesinde park açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Yomra limanındaki parkın açılışında, 17 milyon liraya mal olan parkın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Yerel yönetimlerin önemine işaret eden Ataman, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye verilecek bir oyun bile çok önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından içerisinde 15 kamelya, 1 çocuk oyun parkı ve kurulu spor aletlerinin yer aldığı parkın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve davetliler katıldı.