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Trabzon Valisi Asayiş Olayları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yıldırım, valilik binasında düzenlenen toplantıda, geçen ay kentte 1536 olay meydana geldiğini, bu olaylarla ilgili 876 failin yakalandığını belirtti.

Olayların aydınlatılması oranının şubat ayına göre yüzde 90'lara kadar çıktığını aktaran Yıldırım, "Asayiş ekiplerimiz tarafından uygulamalar yapmaktayız. Bu uygulamalar sırasında 150 bine yakın aracın kontrolü yapıldı. Suç ve suçlularla mücadele ediyoruz bunlara göz açtırmayacağız." dedi.

Yıldırım, 443 aranan şüphelinin martta yakalandığını, şubata göre yakalama oranında yüzde 84'lük artış olduğunu vurguladı.

İl genelinde dolandırıcılık olaylarının ne yazık ki devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunlar Trabzon dışından internet veya telefon şekliyle yapılıyor. Vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyoruz. Hiçbir kamu kurumu, ister adliye ister valilikten olsun kimse telefonla para istemez. Telefonla bu şekilde tebligatlarda bulunmazlar. Bununla ilgili mesajlar alıyorsanız lütfen ilgili kurumlarımıza gelin ve ifade edin. Emniyet, jandarmamız, savcılığımız, valiliğimiz mutlaka bununla ilgilenecektir. Mart ayında 101 nitelikli dolandırıcılık gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 37'sinin faali belli olmuş."

Yıldırım, öncelikleri arasında uyuşturucu ile mücadelenin yer aldığına işaret ederek, "Arkadaşlarımız bütün gayretleriyle uyuşturucu ile mücadele ediyorlar. İnşallah bu bölgeyi, yasaklı bölge haline getirme gayreti içerisindeyiz. 82 şahsı yakaladık ve bunların 19'u tutuklandı. Operasyonlarda 6 kilo 618 gram uyuşturucu niteliği taşıyan uyarıcı madde, 302 sentetik hap, 12 aparat, 2 esrar öğütme aparatı ile hassas terazi ele geçirildi." diye konuştu.

Kaçakçılıkla mücadelede 10 operasyonda 39 kişinin yakalandığını ifade eden Yıldırım, Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Müdürlüğü tarafından yapılan iki operasyonda ise 5 kilogram kaçak altın ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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