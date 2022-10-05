Trabzon haberleri: Trabzon'da düzenlenen 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma Tatbikatı" gerçeğini aratmadı

Trabzon'da düzenlenen 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma Tatbikatı" gerçeğini aratmadı

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en fazla sel ve yağışların yaşandığı iller arasında yer alan Trabzon'da düzenlenen 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.

Araklı ilçesindeki Karadere Deresi'nde yapılan tatbikata 301 personel 76 araçla katıldı. Senaryo gereği, sel sularına kapılarak kaybolanları derede arama çalışması ve kurtarma çalışmalarına giderken elektrik akımına kapılan bir vatandaş ile dereye düşen araçta mahsur kalanları kurtarma çalışması yapıldı.

Senaryo gereği tatbikatta 4 ölü ve 4 yaralının kurtarma çalışması canlandırılırken, tatbikatı izleyen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edildiğini hatırlattı. Ustaoğlu "Bugün Araklı bölgemizde bir tatbikat gerçekleştirirdik. İçişleri Bakanlığımız 2022 yılını 'Afet Tatbikat Yılı' ilan etti. Bu yıl daha önce sayın bakanımızın da katılımı ile Vakfıkebir ilçesinde bir tatbikat gerçekleştirmiştik. Bugün onun devam niteliğinde bu defa Araklı ilçemizde bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. 301 personel ve 76 aracımızla bu tatbikat yapıldı. AFAD, İtfaiye, UMKE, AKUT ekiplerimizin yanı sıra DSİ ve düğer kurum kuruluşlarımız bu tatbikatta yer aldı. Hep birlikte sahadayız. Trabzon bölgemiz zaman zaman afetlere maruz kalan bir bölge. Biz de bu afetlerde görev alan tüm personellerimizi dinamik tutma ve onları her an afete hazır halde tutma adına bu tür tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Bütün illerde bu tür tatbikatlar yapılıyor. Rabbim memleketimizi, milletimizi bölgemizi bu tür afetlerden korusun. Sanki afeti yaşıyormuş gibi yapmış oldukları müdahalelerle arkadaşlarımız hazır olduklarını gösterdiler. Onları da tebrik ediyorum" diye konuştu.