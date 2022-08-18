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Trabzon haberi: Trabzon'daki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon haberi: Trabzon'daki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Trabzon habere göre Trabzon'un Hayrat ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Hayrat İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, R.B. ve N.B. isimli şahısların ikametlerinde kaçak silah imal ettiklerinin istihbaratı üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 2 şarjör ve 145 fişek ile 2 torna makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Trabzon Hayrat Güncel Haberler

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