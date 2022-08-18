Trabzon haberi: Trabzon'daki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Trabzon habere göre Trabzon'un Hayrat ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Trabzon'un Hayrat ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Hayrat İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, R.B. ve N.B. isimli şahısların ikametlerinde kaçak silah imal ettiklerinin istihbaratı üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 2 şarjör ve 145 fişek ile 2 torna makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik Trabzon Hayrat Güncel Haberler

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