Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gece boyu etkili olan yağışların oluşturduğu küçük çaplı derelerin getirdiği taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubat nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ulaşımda aksamanın yaşandığı bölge havadan görüntülenirken, yolun üst kesiminde bulunan 2 evde sel suları nedeniyle zarar gördü.

Trabzon- Gümüşhane karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gece boyu etkili olan yağışların oluşturduğu küçük çaplı derelerin getirdiği taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubat nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ulaşımda aksamanın yaşandığı bölge havadan görüntülenirken, yolun üst kesiminde bulunan 2 evde sel suları nedeniyle zarar gördü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün geceden bu yana şiddetli yağışlar etkili olmayı sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yamaçlardan gelen çok sayıda küçük dere taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubatları yola taşıdı. Bu nedenle yol bugün sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkii başta olmak üzere bir çok noktada ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri bir çok noktada çalışma başlatırken, yola gelen teresubatları temizleyerek karayolunu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açtı. Yazılıtaş mevkiinde yolun hemen üst kesiminde bulunan 2 ev sel suları ve çamur nedeniyle zarar görürken, yaşanan etkili yağışlara rağmen bir can kaybının yaşanmaması herkesi sevindirdi.

Öte yandan bölgedeki derelerin debileri de artarken, bir çok derede su seviyesi ortalama 2 metre yükseldi.